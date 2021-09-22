https://sputnik-georgia.ru/20210922/goroskop-na-segodnya-23-sentyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-259775595.html

Гороскоп на сегодня 23 сентября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 23 сентября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на четверг, 23 сентября, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому... 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T09:52+0400

2021-09-22T09:52+0400

2021-09-22T09:52+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 23 сентября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Фортуна сегодня на стороне Овнов, но гороскоп рекомендует не реагировать 23 сентября на "выгодные" коммерческие предложения, хотя сидеть сложа руки тоже не нужно. Служебный роман может повредить имиджу знака зодиака – будьте осторожны и не подставляйте под удар свою репутацию. Космос предостерегает Овнов от мошенников, которые попытаются выманить у них деньги. Знаку зодиака желательно сегодня уединиться, чтобы подальше держаться от раздражителей.Бурную деятельность Тельцов 23 сентября сменит покой и умиротворение. Знак зодиака поймет, что проблемы, казавшиеся еще недавно просто огромными, на самом деле малозначимые трудности, которые легко преодолеть. Благоприятно сегодня для реализации давнишних желаний – Овны могут переехать на новое место или просто отправиться в путешествие. Вечером гороскоп советует заняться деятельностью, связанной с финансами. Можно заключить выгодную сделку или отправиться за покупками.Близнецы 23 сентября добьются замечательных результатов в деловой сфере, если им хватит решимости и блеснут прекрасной деловой хваткой. Благоприятно сегодня для проведения финансовых транзакций, подписания контрактов и договоров. Гороскоп рекомендует тщательно анализировать все поступающие предложения, какими бы заманчивыми они не казались, чтобы избежать проблем. Благоприятно сегодня для налаживания взаимоотношений с родственниками и обустройства своего жилья – создайте в доме стильную и уютную атмосферу.Ракам сегодня удастся произвести благоприятное впечатление на руководство и перед ними откроются перспективы карьерного роста. По гороскопу для получения максимальной прибыли знаку зодиака нужно проанализировать все варианты инвестирования, в каком количестве, куда и на какой срок вложить финансы. Семейным Ракам нужно разобраться с домашними проблемами, чтобы в семье установилась теплая атмосфера любви и понимания. Тем, кто хочет сбросить лишний вес, гороскоп советует начать диету сегодня.Львов 23 сентября ждет напряженный день, полный хлопот или обязанностей. Гороскоп рекомендует знаку зодиака покончить с незаконченными делами – возможны трудности в работе с документами. Звезды советуют знаку зодиака проявить сегодня терпение и такт, чтобы избежать конфликта с начальством из-за неблагоприятных для Львов кадровых перестановок. Чтобы не возникло проблем с почками, Львам не нужно сегодня есть слишком много молочных продуктов.Космос благоволит Девам 23 сентября. Знак зодиака ждут интересные события как в плане карьерного, так и финансового роста. Девам нужно просто продумать цели, каких они хотят добиться в средней и долгосрочной перспективе, и правильно расставить приоритеты. Знаку зодиака нужно сдерживать эмоции. Возможны трудности в общении с окружающими. Благоприятно сегодня для того, чтобы начать приводить в порядок фигуру. Гороскоп советует сегодня сесть на разгрузочную диету и не употреблять спиртные напитки.Гороскоп рекомендует Весам не переоценивать 23 сентября свои силы и не пытайтесь браться за дело, которое им не по плечу – лучше больше сил уделить любимому проекту. Знаку зодиака сегодня не нужно участвовать в рискованных мероприятиях – удача явно не на стороне Весов. Благоприятно сегодня для новых знакомств и контактов. Общительность и изобретательность знака зодиака поспособствуют изменению дел к лучшему. Шоппинг для Дев сегодня обернется пустой тратой денег. Противопоказана знаку зодиак и дегустация новых блюд, ибо высок риск отравления.Скорпионов 23 сентября ждет хороший день, наполненный яркими событиями и неожиданными встречами. Небольшие трудности ждут знак зодиака на работе, с которыми ему удастся справиться. В денежных вопросах Скорпионам сегодня стоит проявить осторожность, перепроверять поступающую информацию и минимизировать траты – деньги в ближайшем будущем могут понадобиться на неотложные покупки. Знаку зодиака нужно сегодня сохранять спокойствие, укрепить свои позиции и отдохнуть в одиночестве.Источником хорошего дохода для Стрельцов 23 сентября станет выгодная сделка, которая сегодня случайно подвернется. Гороскоп призывает знак зодиака изучить хорошо документы до подписания документов, чтобы не нажить себе проблем в будущем. Испытанию подвергнутся супружеские отношения – гороскоп рекомендует проявить сдержанность и такт, чтобы избежать конфликтов. Причиной усталости и кардиопроблем могут послужить излишние переживания, но расслабляться с помощью алкоголя не стоит.Козерогов 23 сентября ждет удачный день для новых начинаний. Гороскоп рекомендует знаку зодиака заняться проектом, который долго откладывали. Благоприятно сегодня для посещения салона красоты – стрижка получится необыкновенной. Принимать необдуманных решений в денежных вопросах и вкладывать в сомнительные предприятия не стоит. Лучше перестраховаться, чем потом корить себя за поспешность. Гороскоп советует обратить внимание на питание и не экспериментировать с незнакомыми блюдами, возможны отравления.Водолеям 23 сентября придется проявить все свои лучшие профессиональные качества, чтобы справиться с нестандартными проблемами. Совершать активных шагов и демонстрировать упрямство в маловажных аспектах гороскоп знаку зодиака не советует. Энергию нужно поберечь для более важных дел, но при выполнении любого дела нужно быть бдительными и аккуратными. Одиноким Водолеям начинать любовный роман сегодня гороскоп не советует – лучше отложить его на более благоприятный период.Гороскоп рекомендует Рыбам 23 сентября действовать по тщательно проработанному плану, если хотят добиться идеального результата. Знаку зодиака игнорировать полезные рекомендации не следует, но и страшиться самостоятельно принимать важные решения не стоит. Рыбы могут повысить свою индивидуальность потратив заработанные деньги на приобретение модной одежды и предметов роскоши. Семейным Рыбам гороскоп не советует откладывать срочные дела на долго – это может привести к ссоре в семье.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп