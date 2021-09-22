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Тролли и боты в соцсетях: "Грузинская мечта" заявила о попытках дискредитации
Тролли и боты в соцсетях: "Грузинская мечта" заявила о попытках дискредитации
Правящая партия провела мониторинг соцсетей в преддверии выборов 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T15:24+0400
2021-09-22T15:24+0400
2021-09-22T15:24+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 22 cен — Sputnik. В грузинском сегменте соцсетей мобилизованы т. н. тролли и боты, которые дискредитируют правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в преддверии выборов, заявил представитель большинства Шалва Папуашвили на брифинге в среду.Папуашвили представил результаты исследования группы мониторинга "Грузинской мечты", которая изучает соцсети в преддверии выборов в органы местного самоуправления. Объектом мониторинга являются недостоверные ресурсы в соцмедиа, дискредитирующие партию "Грузинская мечта" и власти.Аналогичное исследование было проведено и во время парламентских выборов 2020 года, в результате чего администрация Facebook была проинформирована о неаутентичных страницах.Папуашвили добавил, что как и в 2020 году, исследование объемом около 150 страниц будет отправлено в администрацию Facebook, а также к местным и международным наблюдательским миссиям."В ходе мониторинга были выявлены следующие выводы: активность фейковых страниц в социальных сетях и официальных представителей оппозиционных партий во многих случаях практически идентична и характеризуется скоординированным поведением. Нередки случаи мобилизации "троллей" и "ботов" на постах государственных чиновников с целью их дискредитации", – заявил Папуашвили.По его информации, предварительные наблюдения выявили более 1,2 тысячи неаутентичных аккаунтов."Дискредитирующее и содержащее язык ненависти поведение официальных спикеров партий, а также связанных с ними аутентичных и фейковых ресурсов, имеют три основных направления: дискредитация представителей "Грузинской мечты", целью которого является воздействие на настрой избирателей. Дискредитация церкви и Патриарха. Манипуляция темой пандемии COVID-19", – отметил Папуашвили.До выборов в органы местного самоуправления Грузии остается меньше двух недель. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. В выборах принимают участие 50 партий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта
Тролли и боты в соцсетях: "Грузинская мечта" заявила о попытках дискредитации
Правящая партия провела мониторинг соцсетей в преддверии выборов
ТБИЛИСИ, 22 cен — Sputnik. В грузинском сегменте соцсетей мобилизованы т. н. тролли и боты, которые дискредитируют правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в преддверии выборов, заявил представитель большинства Шалва Папуашвили на брифинге в среду.
Папуашвили представил результаты исследования группы мониторинга "Грузинской мечты", которая изучает соцсети в преддверии выборов в органы местного самоуправления. Объектом мониторинга являются недостоверные ресурсы в соцмедиа, дискредитирующие партию "Грузинская мечта" и власти.
"В отчете основное внимание уделено тем страницами, которые дискредитируют "Грузинскую мечту" и текущие политические процессы, используя язык ненависти и дезинформацию, пытаются воздействовать на настроение избиратели и способствуют поляризации общества", – сказал Папуашвили.
Аналогичное исследование было проведено и во время парламентских выборов 2020 года, в результате чего администрация Facebook была проинформирована о неаутентичных страницах.
Папуашвили добавил, что как и в 2020 году, исследование объемом около 150 страниц будет отправлено в администрацию Facebook, а также к местным и международным наблюдательским миссиям.
"В ходе мониторинга были выявлены следующие выводы: активность фейковых страниц в социальных сетях и официальных представителей оппозиционных партий во многих случаях практически идентична и характеризуется скоординированным поведением. Нередки случаи мобилизации "троллей" и "ботов" на постах государственных чиновников с целью их дискредитации", – заявил Папуашвили.
По его информации, предварительные наблюдения выявили более 1,2 тысячи неаутентичных аккаунтов.
"Дискредитирующее и содержащее язык ненависти поведение официальных спикеров партий, а также связанных с ними аутентичных и фейковых ресурсов, имеют три основных направления: дискредитация представителей "Грузинской мечты", целью которого является воздействие на настрой избирателей. Дискредитация церкви и Патриарха. Манипуляция темой пандемии COVID-19", – отметил Папуашвили.
До выборов в органы местного самоуправления Грузии остается меньше двух недель. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. В выборах принимают участие 50 партий.
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