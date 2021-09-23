https://sputnik-georgia.ru/20210923/covid-statistika-v-gruzii-poslednie-dannye-ob-infitsirovannykh-i-pogibshikh-259825123.html

COVID-статистика в Грузии: последние данные об инфицированных и погибших

COVID-статистика в Грузии: последние данные об инфицированных и погибших

Больше всего случаев заражения выявлено в Тбилиси, на втором месте – регион Имерети 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T12:39+0400

2021-09-23T12:39+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за последние сутки сделано 28 553 теста и выявлено 1 653 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 602 065 случаев инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 646 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 570 443 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 47 пациентов, а с начала пандемии – 8 711.Из 1 653 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 559 случаев. В регионах же ситуация следующая:На данный момент в Грузии 22 885 активных случаев, из них 4 915 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 138 пациентов тяжелое, из них 305 подключены к аппарату искусственного дыхания. 930 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 17 040 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 39 человек, а в самоизоляции – 19 056.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19