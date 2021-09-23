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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210923/covid-statistika-v-gruzii-poslednie-dannye-ob-infitsirovannykh-i-pogibshikh-259825123.html
COVID-статистика в Грузии: последние данные об инфицированных и погибших
COVID-статистика в Грузии: последние данные об инфицированных и погибших
Больше всего случаев заражения выявлено в Тбилиси, на втором месте – регион Имерети 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T12:39+0400
2021-09-23T13:24+0400
четвертая волна
новости
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вакцинация от коронавируса
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за последние сутки сделано 28 553 теста и выявлено 1 653 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 602 065 случаев инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 646 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 570 443 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 47 пациентов, а с начала пандемии – 8 711.Из 1 653 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 559 случаев. В регионах же ситуация следующая:На данный момент в Грузии 22 885 активных случаев, из них 4 915 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 138 пациентов тяжелое, из них 305 подключены к аппарату искусственного дыхания. 930 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 17 040 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 39 человек, а в самоизоляции – 19 056.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

COVID-статистика в Грузии: последние данные об инфицированных и погибших

12:39 23.09.2021 (обновлено: 13:24 23.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - пожилая женщина идет мимо магазина одежды секонд-хенд
Эпидемия коронавируса - пожилая женщина идет мимо магазина одежды секонд-хенд - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Больше всего случаев заражения выявлено в Тбилиси, на втором месте – регион Имерети
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за последние сутки сделано 28 553 теста и выявлено 1 653 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 602 065 случаев инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 646 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 570 443 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 47 пациентов, а с начала пандемии – 8 711.
Из 1 653 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 559 случаев. В регионах же ситуация следующая:
Аджария – 100
Имерети – 227
Квемо Картли – 116
Шида Картли – 117
Гурия – 35
Самегрело - Земо Сванети – 180
Кахети – 241
Мцхета-Мтианети –43
Самцхе-Джавахети – 29
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.
На данный момент в Грузии 22 885 активных случаев, из них 4 915 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 138 пациентов тяжелое, из них 305 подключены к аппарату искусственного дыхания. 930 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 17 040 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 39 человек, а в самоизоляции – 19 056.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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