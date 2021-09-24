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Игорь Крутой признал наличие внебрачного сына
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкКомпозитор Игорь Крутой. Благотворительный вечер фонда "Миссия"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Молодой человек – боксер, поэтому музыкант шутит, что если кто-то имеет к нему претензии, пусть обращается к сыну
ТБИЛИСИ, 26 cен — Sputnik. Известный российский композитор, музыкант Игорь Крутой рассказал о внебрачном сыне Якове в программе "Судьба человека".
Музыкант признался, что три года назад в его жизни появился сын Яша, которому сейчас 30 лет. Маэстро в разговоре с телеведущим Борисом Корчевниковым поделился воспоминаниями о том, как сообщил о внебрачном сыне своей дочери.
"Мы как-то лежали на пляже, и моя дочь Саша говорит: "У тебя есть секреты от меня?" Я сказал, что один есть. Признался ей, что у меня есть сын. Она тут же нашла его в соцсетях. Написала ему. Сказала, что скоро будет в Москве и они могут увидеться. Он ответил: "Да, конечно", — рассказал музыкант.
Сам Игорь Крутой сперва не поверил, что у него есть внебрачный сын. Оказалось, что Яков нашел номер старшего сына Крутого. Тот получил фотографию женщины, которую показал отцу, спросив, знает ли он ее.
"Папа, я получил фотографию. Ты знал эту женщину?" Сказал, что у этой женщины есть сын. Потом Яша сам позвонил. Захотел пообщаться. Сдали анализ ДНК. Оказалось, что это мой сын. Я потом сам набрал Яшу. Мы с ним встретились. Мать Яшина тогда уже болела и вскоре умерла. Она перед тем, как ушла из жизни, все рассказала, кто его настоящий отец. Моя мама пирожки ему стряпала, когда он учился в институте. Очень его полюбила", - поделился воспоминания музыкант.
Теперь Яков для Крутого стал родным, однако он не сразу почувствовал к нему отцовские чувства. Сам молодой человек – боксер, поэтому музыкант шутит, что если кто-то имеет к нему претензии, может обращаться к сыну.
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