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https://sputnik-georgia.ru/20210924/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-24-sentyabrya-2021-259779630.html
Какой сегодня церковный праздник: 24 сентября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 24 сентября 2021
24 сентября в мире отмечают день памяти cвятых Димитрия, Еванфии, Димитриана, Ии, Феодоры, Евфросина 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T01:00+0400
2021-09-24T01:00+0400
религия
справки
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 24 сентября поминают мучеников Димитрия, его жену Еванфию и сына Димитриана, пострадавших за веру в I веке.Князь Димитрий правил городом Скепсия в Геллеспонте. Как-то проповедник Корнелий Сотник, первый язычник, крещенный апостолом Петром, пришел в Скепсию. Своей проповедью он обратил к Христу многих язычников, ополчив тем самым против себя идолопоклонников.Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии &gt;&gt;&gt;Все усилия Димитрия заставить Корнелия отречься оказались тщетны, и правитель приказал пытать проповедника. Святой мужественно перенес все пытки, убеждая язычников обратиться в истинную веру.Когда Корнелия привели к капищу, чтобы силой заставить поклониться идолам, он молитвой разрушил капище вместе с идолами. Димитрий, убежденный проповедью и чудесами святого, уверовал и принял Крещение всей семьей. Новообращенных исповедников уморили голодом в темнице.ИяПо церковному календарю 24 сентября поминают мученицу Ию, пострадавшую за веру в IV веке.Мученицу в числе девяти тысяч христиан взяли в плен войска персидского царя Сапора. Начальник персидских волхвов в городе Визаду принуждал деву отречься, но она осталась непреклонна.Мученицу подвергли жестоким пыткам и обезглавили. Произошло это примерно в 362-364 году.Феодора АлександрийскаяПо церковному календарю 24 сентября поминают преподобную Феодору, жившую в V веке.Будущая святая вместе с мужем жила в Александрии. Один богач, прельстившись красотой молодой женщины, склонял ее к связи, постоянно угождая. Однажды, изменив мужу, Феодора, раскаявшись, покинула дом супруга, считая себя недостойной жить рядом с ним.Свою ошибку грешница решила загладить перед Господом всей своей дальнейшей жизнью. Опасаясь, что муж найдет ее в женском монастыре, Феодора, переодевшись в мужскую одежду, стала в мужской обители послушником, а потом и монахом.Смирением, терпением и самоотверженностью монах Феодор удивлял всех. Но однажды его оклеветали. Одна девица заявила, что родила от подвижника ребенка, и подбросила младенца в монастырь.Феодор, смиренно приняв презрение братии, ушел с мальчиком в пустыню. Настоятель разрешил ему вернуться лишь через семь лет. Правда раскрылась после смерти подвижника.Игумен и братия со слезами просили у покойной прощения за то, что поверили в клевету. А муж и воспитанник приняли в этой обители постриг.ЕвфросинПо церковному календарю 24 сентября поминают преподобного Евфросина, жившего в IX веке.Преподобный служил на кухне поваром в одном из Палестинских монастырей. Делая свою работу, он постоянно пребывал в посте и молитве, не отрываясь мыслью от Бога. Он смиренно повиновался братии, так как помнил, что первая обязанность монаха – послушание. Евфросин с изумительным терпением и невозмутимостью переносил все укоры и неприятности, чем угодил Господу, который открыл духовную высоту скромного монаха монастырской братии.Удивившись встрече, он спросил монаха, как тот оказался в раю, на что Евфросин ответил, что по великой Божьей милости. Святой по просьбе пресвитера дал ему три яблока, завернутые в платок, которые тот обнаружил, проснувшись.Священник после утренней молитвы рассказал монастырской братии обо всем, указав на духовную высоту Евфросина – сокровенного Божьего угодника, и показал благоухающие райские плоды. Иноки, глубоко растроганные услышанным, пошли в поварню, чтобы поклониться преподобному, но его там не застали. Избегая человеческой славы, он ушел из обители.ИмениныПо церковному календарю 24 сентября именины отмечают Ия, Виктор, Герман, Дмитрий, Карп, Николай, Лев, Роман и Сергий.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 24 сентября 2021

01:00 24.09.2021
275
© photo: Sputnik / Varvara Gertie / Перейти в фотобанкЦерковь Спаса на Торгу (или Спас Ружная) в Ростове Великом
Церковь Спаса на Торгу (или Спас Ружная) в Ростове Великом - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© photo: Sputnik / Varvara Gertie
/
Перейти в фотобанк
24 сентября в мире отмечают день памяти cвятых Димитрия, Еванфии, Димитриана, Ии, Феодоры, Евфросина
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 24 сентября поминают мучеников Димитрия, его жену Еванфию и сына Димитриана, пострадавших за веру в I веке.
Князь Димитрий правил городом Скепсия в Геллеспонте. Как-то проповедник Корнелий Сотник, первый язычник, крещенный апостолом Петром, пришел в Скепсию. Своей проповедью он обратил к Христу многих язычников, ополчив тем самым против себя идолопоклонников.
Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии >>>
Все усилия Димитрия заставить Корнелия отречься оказались тщетны, и правитель приказал пытать проповедника. Святой мужественно перенес все пытки, убеждая язычников обратиться в истинную веру.
Когда Корнелия привели к капищу, чтобы силой заставить поклониться идолам, он молитвой разрушил капище вместе с идолами. Димитрий, убежденный проповедью и чудесами святого, уверовал и принял Крещение всей семьей. Новообращенных исповедников уморили голодом в темнице.

Ия

По церковному календарю 24 сентября поминают мученицу Ию, пострадавшую за веру в IV веке.
Мученицу в числе девяти тысяч христиан взяли в плен войска персидского царя Сапора. Начальник персидских волхвов в городе Визаду принуждал деву отречься, но она осталась непреклонна.
Мученицу подвергли жестоким пыткам и обезглавили. Произошло это примерно в 362-364 году.

Феодора Александрийская

По церковному календарю 24 сентября поминают преподобную Феодору, жившую в V веке.
Будущая святая вместе с мужем жила в Александрии. Один богач, прельстившись красотой молодой женщины, склонял ее к связи, постоянно угождая. Однажды, изменив мужу, Феодора, раскаявшись, покинула дом супруга, считая себя недостойной жить рядом с ним.
© Sputnik / STRINGERРелигия и православие. Горящие свечи
Религия и православие. Горящие свечи - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
Религия и православие. Горящие свечи
© Sputnik / STRINGER
Свою ошибку грешница решила загладить перед Господом всей своей дальнейшей жизнью. Опасаясь, что муж найдет ее в женском монастыре, Феодора, переодевшись в мужскую одежду, стала в мужской обители послушником, а потом и монахом.
Смирением, терпением и самоотверженностью монах Феодор удивлял всех. Но однажды его оклеветали. Одна девица заявила, что родила от подвижника ребенка, и подбросила младенца в монастырь.
Феодор, смиренно приняв презрение братии, ушел с мальчиком в пустыню. Настоятель разрешил ему вернуться лишь через семь лет. Правда раскрылась после смерти подвижника.
Игумен и братия со слезами просили у покойной прощения за то, что поверили в клевету. А муж и воспитанник приняли в этой обители постриг.

Евфросин

По церковному календарю 24 сентября поминают преподобного Евфросина, жившего в IX веке.
Преподобный служил на кухне поваром в одном из Палестинских монастырей. Делая свою работу, он постоянно пребывал в посте и молитве, не отрываясь мыслью от Бога. Он смиренно повиновался братии, так как помнил, что первая обязанность монаха – послушание.
Евфросин с изумительным терпением и невозмутимостью переносил все укоры и неприятности, чем угодил Господу, который открыл духовную высоту скромного монаха монастырской братии.
Однажды в молитве один из пресвитеров попросил Господа показать ему блага, уготованные в будущем веке праведникам. Во сне священник увидел, что находится в раю, где увидел повара своей обители Евфросина.
Удивившись встрече, он спросил монаха, как тот оказался в раю, на что Евфросин ответил, что по великой Божьей милости. Святой по просьбе пресвитера дал ему три яблока, завернутые в платок, которые тот обнаружил, проснувшись.
Священник после утренней молитвы рассказал монастырской братии обо всем, указав на духовную высоту Евфросина – сокровенного Божьего угодника, и показал благоухающие райские плоды. Иноки, глубоко растроганные услышанным, пошли в поварню, чтобы поклониться преподобному, но его там не застали. Избегая человеческой славы, он ушел из обители.

Именины

По церковному календарю 24 сентября именины отмечают Ия, Виктор, Герман, Дмитрий, Карп, Николай, Лев, Роман и Сергий.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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