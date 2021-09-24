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О чем будет говорить премьер Грузии с трибуны ООН
О чем будет говорить премьер Грузии с трибуны ООН
Основной акцент в своем выступлении на сессии Генеральной ассамблеи ООН Ираклий Гарибашвили сделает на вопросах региональной безопасности и вызовах, перед... 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T10:19+0400
2021-09-24T10:19+0400
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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступит сегодня на сессии Генеральной ассамблеи ООН.Как заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани журналистам, в своем выступлении с высокой трибуны премьер основной акцент сделает на региональной безопасности и тех вызовах, перед которыми стоит страна.Премьер Грузии продолжает встречи в рамках ГА ООН&gt;&gt;"Это важный день, поскольку будет выступление премьер-министра с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Эта трибуна дает возможность представить и ознакомить весь мир с нашими позициями и идеями как по вопросу глобальной безопасности, так и о нашей роли и функции в региональном контексте, а также о тех вызовах и возможностях, которые сейчас созданы", – заявил Залкалиани.По словам вице-премьера, глава грузинского правительства также будет говорить и о будущем страны."Безусловно, премьер-министр будет говорить о будущем страны, будет ориентированное на будущем выступление о том, что нужно сделать для стабильного развития, демократического развития, для благополучия народа, а также для минимизации тех угроз, перед которыми стоит наша страна", – заявил Залкалиани.Очередная 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке во вторник, 14 сентября. С 21 сентября по 27 сентября на сессии запланированы выступления лидеров государств-членов ООН.В состав грузинской делегации под руководством премьера входят вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр образования и науки Михаил Чхенкели и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили. Визит грузинской делегации в США начался 21 сентября и завершится 25 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, ираклий гарибашвили, оон

О чем будет говорить премьер Грузии с трибуны ООН

10:19 24.09.2021
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© AFP / EDUARDO MUNOZ ALVAREZЗаседание Генассамблеи ООН
Заседание Генассамблеи ООН - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© AFP / EDUARDO MUNOZ ALVAREZ
Основной акцент в своем выступлении на сессии Генеральной ассамблеи ООН Ираклий Гарибашвили сделает на вопросах региональной безопасности и вызовах, перед которыми стоит Грузия
ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступит сегодня на сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Как заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани журналистам, в своем выступлении с высокой трибуны премьер основной акцент сделает на региональной безопасности и тех вызовах, перед которыми стоит страна.
Премьер Грузии продолжает встречи в рамках ГА ООН>>
"Это важный день, поскольку будет выступление премьер-министра с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Эта трибуна дает возможность представить и ознакомить весь мир с нашими позициями и идеями как по вопросу глобальной безопасности, так и о нашей роли и функции в региональном контексте, а также о тех вызовах и возможностях, которые сейчас созданы", – заявил Залкалиани.
По словам вице-премьера, глава грузинского правительства также будет говорить и о будущем страны.
"Безусловно, премьер-министр будет говорить о будущем страны, будет ориентированное на будущем выступление о том, что нужно сделать для стабильного развития, демократического развития, для благополучия народа, а также для минимизации тех угроз, перед которыми стоит наша страна", – заявил Залкалиани.
Очередная 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке во вторник, 14 сентября. С 21 сентября по 27 сентября на сессии запланированы выступления лидеров государств-членов ООН.
В состав грузинской делегации под руководством премьера входят вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр образования и науки Михаил Чхенкели и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили. Визит грузинской делегации в США начался 21 сентября и завершится 25 сентября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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