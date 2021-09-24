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Сильный дождь повредил жилые дома на окраине Тбилиси
Сильный дождь повредил жилые дома на окраине Тбилиси
Жильцы пяти домов были эвакуированы, их временно распределили по гостиницам 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T13:17+0400
2021-09-24T13:17+0400
2021-09-24T13:17+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Проливные дожди подтопили и повредили крыши семи жилых домов в поселке Насагури на окраине Тбилиси, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе мэрии города.Жителей пяти домов в пригороде Тбилиси эвакуировали после сильного дождя>>Особо плачевное состояние у пяти домов, где повреждены крыши, стены, мебель. Жильцов этих домов эвакуировали, распределив по гостиницам.В настоящее время местные власти подсчитывают ущерб от непогоды.Выпавшие осадки застали врасплох жителей Тбилиси, особенно автомобилистов. В некоторых местах водостоки не справлялись с таким сильным потоком воды, из-за чего автомобилям приходилось буквально "проплывать" эти участки. На столичных дорогах образовались сильные заторы, из-за которых водителям пришлось простаивать длительное время в пробках.Тбилисцы выкладывали множество фото и видео происходящего в соцсети.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, погода
Сильный дождь повредил жилые дома на окраине Тбилиси
Жильцы пяти домов были эвакуированы, их временно распределили по гостиницам
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik.
Проливные дожди подтопили и повредили крыши семи жилых домов в поселке Насагури на окраине Тбилиси, сообщили Sputnik Грузия
в пресс-службе мэрии города.
Особо плачевное состояние у пяти домов, где повреждены крыши, стены, мебель. Жильцов этих домов эвакуировали, распределив по гостиницам.
В настоящее время местные власти подсчитывают ущерб от непогоды.
Выпавшие осадки застали врасплох жителей Тбилиси, особенно автомобилистов. В некоторых местах водостоки не справлялись с таким сильным потоком воды, из-за чего автомобилям приходилось буквально "проплывать" эти участки. На столичных дорогах образовались сильные заторы, из-за которых водителям пришлось простаивать длительное время в пробках.
Тбилисцы выкладывали множество фото и видео происходящего в соцсети.
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