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Грузинские фигуристы завоевали лицензию на Олимпийские игры в Пекине
Грузинские фигуристы завоевали лицензию на Олимпийские игры в Пекине
XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине 25.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-25T13:09+0400
2021-09-25T13:33+0400
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олимпийские игры
фигурное катание
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ТБИЛИСИ, 25 сен – Sputnik. Грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава, выступающие в соревнованиях спортивных пар, завоевали лицензию на Олимпийские игры в Пекине.На турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе грузинская пара заняла третье место, что стало необходимым минимумом для квалификации на Игры в Пекине.После короткой программы Сафина и Берулава занимали первое место, набрав 66,46 балла. Произвольное выступление спортсменов судьи оценили в 111,70 балла (в сумме – 178,16), что отбросило их на третье место. Победителями соревнований стал дуэт из Германии (185,25), а второе место заняли фигуристы Испании (181,61).Таким образом, дуэт Сафина-Берулава присоединился к Морису Квителашвили и Алине Урушадзе, которые уже завоевали лицензии на Олимпиаду в Пекине.Стоит также отметить, что Грузия может получить и четвертую олимпийскую лицензию в фигурном катании. В соревнованиях спортивных пар, которые проходят там же в Оберстдорфе, грузинский дуэт Мария Казакова/Георгий Ревия занимают после короткой программы пятое место. Для квалификации на Игры в Пекине им необходимо попасть в четверку сильнейших.XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, олимпийские игры, фигурное катание

Грузинские фигуристы завоевали лицензию на Олимпийские игры в Пекине

13:09 25.09.2021 (обновлено: 13:33 25.09.2021)
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© photo: Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлина Бутаева и Лука Берулава (Грузия) выступают с произвольной программой
Алина Бутаева и Лука Берулава (Грузия) выступают с произвольной программой - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2021
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине
ТБИЛИСИ, 25 сен – Sputnik. Грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава, выступающие в соревнованиях спортивных пар, завоевали лицензию на Олимпийские игры в Пекине.
На турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе грузинская пара заняла третье место, что стало необходимым минимумом для квалификации на Игры в Пекине.
После короткой программы Сафина и Берулава занимали первое место, набрав 66,46 балла. Произвольное выступление спортсменов судьи оценили в 111,70 балла (в сумме – 178,16), что отбросило их на третье место. Победителями соревнований стал дуэт из Германии (185,25), а второе место заняли фигуристы Испании (181,61).
Таким образом, дуэт Сафина-Берулава присоединился к Морису Квителашвили и Алине Урушадзе, которые уже завоевали лицензии на Олимпиаду в Пекине.
Стоит также отметить, что Грузия может получить и четвертую олимпийскую лицензию в фигурном катании. В соревнованиях спортивных пар, которые проходят там же в Оберстдорфе, грузинский дуэт Мария Казакова/Георгий Ревия занимают после короткой программы пятое место. Для квалификации на Игры в Пекине им необходимо попасть в четверку сильнейших.
XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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