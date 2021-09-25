https://sputnik-georgia.ru/20210925/internet-v-gruzii-svoboden-no---freedom-house-rasskazal-o-problemakh-v-strane-259889211.html
"Интернет в Грузии свободен, но…" – Freedom House рассказал о проблемах в стране
"Интернет в Грузии свободен, но…" – Freedom House рассказал о проблемах в стране
Плюсы и минусы отметила американская правозащитная организация Freedom House в исследовании индекса интернет-свободы в Грузии. Рассказываем подробнее 25.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-25T15:41+0400
2021-09-25T15:41+0400
2021-09-25T16:17+0400
общество
новости
в мире
грузия
интернет
freedom house
право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251135105_0:112:1600:1012_1920x0_80_0_0_4b30bdebf3ebdc7bf0e8ae46ecaa7494.jpg
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Грузия вошла в десятку стран, занимающих лидирующие позиции в рейтинге "Индекс свободы Интернета 2021", составленном американской правозащитной организацией Freedom House.Согласно исследованию, Грузия получила 76 баллов из максимальных 100. Это значит, что свобода Интернета в Грузии в отчетный период была защищена. При этом за год страна улучшила свой показатель на 1 балл.Бесплатный бизнес-сайт – новая инициатива для предпринимателей Грузии >>>Оценка состояла из трех компонентов: "препятствия для доступа в Интернет", "ограничение по содержанию" и "нарушение прав пользователей". Грузия получила очень высокую оценку 31 балл из 35 возможных по пункту "ограничение по содержанию". При этом оценки за "препятствия для доступа в Интернет" – 19 из 25 и "нарушение прав пользователей" – 27 из 40 были низкими.Замечания странеИ хотя Грузия и стала первой в регионе по свободному Интернету, в правозащитной организации нашли и проблемы.Кроме того, по данным Freedom House, Национальная комиссия по связи Грузии (GNCC), главный регулирующий орган в сфере телекоммуникаций, также подвергалась критике за отсутствие прозрачности и подотчетности.Недовольны правозащитники и преследованием в Интернете кандидатов перед выборами.Также в отчете названы недостаточными усилия властей по интернетизации страны."Доступ в Интернет в Грузии продолжает расти, однако работа правительства по расширению интернет-инфраструктуры продвигается медленно", – говорится в отчете.Согласно документу, у страны есть проблемы с внедрением высокоскоростного Интернета, и к 2025 году сеть 4G будет доступна на 99% территории страны, а услуги 5G – только в трех районах.Замечания исследователей вызвала и скорость Интернета в Грузии. По их данным тестирование, проведенное в мае 2021 года, показало, что средняя скорость загрузки для фиксированного интернет-соединения составила 26,80 Мбит/с, что ниже чем в других странах региона, включая Армению, Россию и Украину.Между тем, средняя скорость загрузки для мобильного телефона увеличилась с 25,9 Мбит/с в мае 2020 года до 38,29 Мбит/с в мае 2021 года.В тоже время исследователи отмечают, что Интернет в Грузии доступен для населения по цене.При этом в США отмечают, что веб-сайты, на которых размещен пиратский контент, доступны и широко посещаются, а признанные опасными для детей сайты не заблокированы.Кроме того, правозащитники положительно оценивают блокирование фейковых страниц в грузинском сегменте Facebook и введение понятия "политическая реклама в соцсетях".Мнение властиМинистр экономики Грузии Натия Турнава отметила, что Грузия учтет замечания, высказанные исследователями."Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы планируем увеличить показатель интернетизации населения и для этого активно сотрудничаем как с донорскими организациями, так и с частным сектором. Мы хорошо понимаем важность доступа к Интернету в цифровую эпоху", – сказала Турнава.При этом она отметила, что у Грузии есть все ресурсы стать в ближайшее время интернет-хабом и привлечь высокотехнологичный бизнес на свой рынок.Пятерка государств с самым свободным Интернетом выглядит так: Исландия (96 баллов), Эстония (94), Канада (87), Коста-Рика (87) и Тайвань (80). На последнем месте шестой год подряд находится Китай (10).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210914/dlya-uchiteley-i-uchaschikhsya-v-gruzii-predusmotren-lgotnyy-internet-paket-259571263.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251135105_0:0:1497:1123_1920x0_80_0_0_2297b3f19260c87a8c1a4bd56603a546.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, в мире, грузия, интернет, freedom house, право
"Интернет в Грузии свободен, но…" – Freedom House рассказал о проблемах в стране
15:41 25.09.2021 (обновлено: 16:17 25.09.2021)
Плюсы и минусы отметила американская правозащитная организация Freedom House в исследовании индекса интернет-свободы в Грузии. Рассказываем подробнее
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik.
Грузия вошла в десятку стран, занимающих лидирующие позиции в рейтинге "Индекс свободы Интернета 2021", составленном американской правозащитной организацией Freedom House
.
Согласно исследованию, Грузия получила 76 баллов из максимальных 100. Это значит, что свобода Интернета в Грузии в отчетный период была защищена. При этом за год страна улучшила свой показатель на 1 балл.
Оценка состояла из трех компонентов: "препятствия для доступа в Интернет", "ограничение по содержанию" и "нарушение прав пользователей". Грузия получила очень высокую оценку 31 балл из 35 возможных по пункту "ограничение по содержанию". При этом оценки за "препятствия для доступа в Интернет" – 19 из 25 и "нарушение прав пользователей" – 27 из 40 были низкими.
Замечания стране
И хотя Грузия и стала первой в регионе по свободному Интернету, в правозащитной организации нашли и проблемы.
"Свобода Интернета в Грузии улучшилась из-за отсутствия сообщений об арестах, связанных с онлайн-активностью людей. Однако в течение отчетного периода наблюдалось несколько проблем, связанных с количеством кибератак и манипулированием внутренним контентом", – отмечается в отчете.
Кроме того, по данным Freedom House, Национальная комиссия по связи Грузии (GNCC), главный регулирующий орган в сфере телекоммуникаций, также подвергалась критике за отсутствие прозрачности и подотчетности.
Недовольны правозащитники и преследованием в Интернете кандидатов перед выборами.
Также в отчете названы недостаточными усилия властей по интернетизации страны.
"Доступ в Интернет в Грузии продолжает расти, однако работа правительства по расширению интернет-инфраструктуры продвигается медленно", – говорится в отчете.
Согласно документу, у страны есть проблемы с внедрением высокоскоростного Интернета, и к 2025 году сеть 4G будет доступна на 99% территории страны, а услуги 5G – только в трех районах.
Замечания исследователей вызвала и скорость Интернета в Грузии. По их данным тестирование, проведенное в мае 2021 года, показало, что средняя скорость загрузки для фиксированного интернет-соединения составила 26,80 Мбит/с, что ниже чем в других странах региона, включая Армению, Россию и Украину.
Между тем, средняя скорость загрузки для мобильного телефона увеличилась с 25,9 Мбит/с в мае 2020 года до 38,29 Мбит/с в мае 2021 года.
В тоже время исследователи отмечают, что Интернет в Грузии доступен для населения по цене.
Из плюсов правозащитники отмечают и отсутствие ограничений в Интернете. По их данным, пользователи не сталкиваются с ограничениями при доступе к веб-сайтам, загрузке контента, размещении собственных веб-сайтов и общении с другими пользователями через форумы, платформы социальных сетей и приложения для обмена сообщениями.
При этом в США отмечают, что веб-сайты, на которых размещен пиратский контент, доступны и широко посещаются, а признанные опасными для детей сайты не заблокированы.
Кроме того, правозащитники положительно оценивают блокирование фейковых страниц в грузинском сегменте Facebook и введение понятия "политическая реклама в соцсетях".
Мнение власти
Министр экономики Грузии Натия Турнава отметила, что Грузия учтет замечания, высказанные исследователями.
"Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы планируем увеличить показатель интернетизации населения и для этого активно сотрудничаем как с донорскими организациями, так и с частным сектором. Мы хорошо понимаем важность доступа к Интернету в цифровую эпоху", – сказала Турнава.
При этом она отметила, что у Грузии есть все ресурсы стать в ближайшее время интернет-хабом и привлечь высокотехнологичный бизнес на свой рынок.
Пятерка государств с самым свободным Интернетом выглядит так: Исландия (96 баллов), Эстония (94), Канада (87), Коста-Рика (87) и Тайвань (80). На последнем месте шестой год подряд находится Китай (10).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.