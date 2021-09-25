https://sputnik-georgia.ru/20210925/internet-v-gruzii-svoboden-no---freedom-house-rasskazal-o-problemakh-v-strane-259889211.html

"Интернет в Грузии свободен, но…" – Freedom House рассказал о проблемах в стране

"Интернет в Грузии свободен, но…" – Freedom House рассказал о проблемах в стране

Плюсы и минусы отметила американская правозащитная организация Freedom House в исследовании индекса интернет-свободы в Грузии. Рассказываем подробнее 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T15:41+0400

2021-09-25T15:41+0400

2021-09-25T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Грузия вошла в десятку стран, занимающих лидирующие позиции в рейтинге "Индекс свободы Интернета 2021", составленном американской правозащитной организацией Freedom House.Согласно исследованию, Грузия получила 76 баллов из максимальных 100. Это значит, что свобода Интернета в Грузии в отчетный период была защищена. При этом за год страна улучшила свой показатель на 1 балл.Бесплатный бизнес-сайт – новая инициатива для предпринимателей Грузии >>>Оценка состояла из трех компонентов: "препятствия для доступа в Интернет", "ограничение по содержанию" и "нарушение прав пользователей". Грузия получила очень высокую оценку 31 балл из 35 возможных по пункту "ограничение по содержанию". При этом оценки за "препятствия для доступа в Интернет" – 19 из 25 и "нарушение прав пользователей" – 27 из 40 были низкими.Замечания странеИ хотя Грузия и стала первой в регионе по свободному Интернету, в правозащитной организации нашли и проблемы.Кроме того, по данным Freedom House, Национальная комиссия по связи Грузии (GNCC), главный регулирующий орган в сфере телекоммуникаций, также подвергалась критике за отсутствие прозрачности и подотчетности.Недовольны правозащитники и преследованием в Интернете кандидатов перед выборами.Также в отчете названы недостаточными усилия властей по интернетизации страны."Доступ в Интернет в Грузии продолжает расти, однако работа правительства по расширению интернет-инфраструктуры продвигается медленно", – говорится в отчете.Согласно документу, у страны есть проблемы с внедрением высокоскоростного Интернета, и к 2025 году сеть 4G будет доступна на 99% территории страны, а услуги 5G – только в трех районах.Замечания исследователей вызвала и скорость Интернета в Грузии. По их данным тестирование, проведенное в мае 2021 года, показало, что средняя скорость загрузки для фиксированного интернет-соединения составила 26,80 Мбит/с, что ниже чем в других странах региона, включая Армению, Россию и Украину.Между тем, средняя скорость загрузки для мобильного телефона увеличилась с 25,9 Мбит/с в мае 2020 года до 38,29 Мбит/с в мае 2021 года.В тоже время исследователи отмечают, что Интернет в Грузии доступен для населения по цене.При этом в США отмечают, что веб-сайты, на которых размещен пиратский контент, доступны и широко посещаются, а признанные опасными для детей сайты не заблокированы.Кроме того, правозащитники положительно оценивают блокирование фейковых страниц в грузинском сегменте Facebook и введение понятия "политическая реклама в соцсетях".Мнение властиМинистр экономики Грузии Натия Турнава отметила, что Грузия учтет замечания, высказанные исследователями."Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы планируем увеличить показатель интернетизации населения и для этого активно сотрудничаем как с донорскими организациями, так и с частным сектором. Мы хорошо понимаем важность доступа к Интернету в цифровую эпоху", – сказала Турнава.При этом она отметила, что у Грузии есть все ресурсы стать в ближайшее время интернет-хабом и привлечь высокотехнологичный бизнес на свой рынок.Пятерка государств с самым свободным Интернетом выглядит так: Исландия (96 баллов), Эстония (94), Канада (87), Коста-Рика (87) и Тайвань (80). На последнем месте шестой год подряд находится Китай (10).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210914/dlya-uchiteley-i-uchaschikhsya-v-gruzii-predusmotren-lgotnyy-internet-paket-259571263.html

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общество, новости, в мире, грузия, интернет, freedom house, право