https://sputnik-georgia.ru/20210925/kurs-lari-dollar-259876067.html

Курс лари на субботу – 3,1181 GEL/$1

Курс лари на субботу – 3,1181 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0002 лари по отношению к доллару 25.09.2021, Sputnik Грузия

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2021-09-25T10:04+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 сентября в размере 3,1181 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0002 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии