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Агрессивный маркетинг по-тбилисски: почему нельзя "клевать" на низкую цену?
Агрессивный маркетинг по-тбилисски: почему нельзя "клевать" на низкую цену?
Скидки - это, конечно, хорошо, до того как не "поедет крыша", ну или потечет. Колумнист Sputnik, писательница Мариам Сараджишвили рассказывает непридуманную... 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T16:01+0400
2021-09-26T16:37+0400
грузия
аналитика
колумнисты
рассказы мариам сараджишвили
мариам сараджишвили
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Решила я тут прибарахлиться - купить стиральную машинку. А в одном из брендовых магазинов как раз скидка и акция на очень приличные Indesit. Белая восхитительная чудо-техника с панелью управления и огромной функциональной базой. С доставкой на дом. Так, чтобы у клиента ни о чем не болела голова. А дальше все по плану. Предупредительный звонок, и приятный мужской голос спрашивает, имею ли я честь быть дома. И вот они, представители фирмы, в такой-то час в такую-то минуту привезут предел моих мечтаний прямиком в мои объятия. И что вы думаете? Привезли стиралку минута в минуту и даже не опоздали. Два парня лихо втащили объемный ящик в прихожую.Молодецким ударом на раз-два-три распаковали машинку, оставив в прихожей гору упаковочного материала и понесли устанавливать. Привинтили шланг, пустили воду, и упс - шланг вырвался из рук мастера и тут же напрудил в кухне приличную такую лужу размером с мини-Черное море.- Вах, шени... ("груз. "твою..." - примеч. ред. ) - выругался добрый молодец, потом спохватился. - Извините, калбатоно. Из чего эти шланги делают, не знаю, супер эластичные, бегают туда-сюда.Я бросилась ликвидировать последствия наводнения. Мастер молниеносно стал нервически нажимать на кнопки панели управления, задавая разные режимы. То и дело слышалось.- Вах, шени дела ватире (груз. "Я заставил твою мать плакать"). Кто эту штуку придумал, я его душу мотал. - Потом поставил диагноз. - Все, хана. Клапан не раскрывается. У этого индезита такой хитрый клапан, своим умом живет, захочет раскроется, захочет нет. Как девушка, переменчивый.Я робко поинтересовалась.- А что мне делать с этим клапаном?- Давайте немножко подождем . Может, он сам заработает. Поимеет совесть, Бенамус несчастный.Последнее предложение явно не обнадеживало. В наше время у людей с совестью напряженка, а с клапана какой спрос. Ну все же мы немножко подождали, и мастер мужественно сделал вторую попытку раскочегарить противный клапан. Но тот заупрямился основательно. В итоге мне выдали подписать какую-то ведомость с указанием причины заводского брака.Чудо-богатыри тут же меня обнадежили:- Калбатоно, вы не волнуйтесь, мы вам завтра другую такую же привезем. Да, и ни в коем случае не выбрасывайте упаковку. Это вещественное доказательство. Особенно пенопласт. Начальство поштучно эти куски считает.Клятвенно обещала что буду хранить, как зеницу ока, эту груду мусора. Второму визиту предшествовал нудный перезвон с офисом .- Сфотографируйте штрих-код так, чтобы было красиво.Распаковка, гора нового пенопласта, возня со шлангом и новое море на полу. Хотя грузчики на этот раз были другие. Но итог оказался один в один, как вчера. После молниеносной игры пальчиками по кнопкам злосчастный клапан так и не раскрылся.- Давайте, немного подождем, - последовало вполне логичное предложение. - Может, клапан сам заработает. Это, знаете, такое первое включение. Для клапана стресс.- Может, ему психолог нужен? - спрашиваю.Грузчик оценил юмор и слегка понизил голос.- Я вам скажу, как своему человеку. Тут вся партия такая. А так, хотите, мы вам завтра третью машину привезем. Может, повезет. Знаете, как в джек-поте.- Нет, спасибо. Лучше пусть мне деньги вернут.- О, вот с этим проблема. Поговорите с менеджером. Вы можете требовать замену клапана. Наш офис сделает запрос, потом перешлют, вставят, и может, новый клапан сработается с новой машиной. Найдет общий язык.- Вай, как тяжело.- Аба, скидки просто так не бывают.Потом забрали первую машину и потащили ее к выходу.- Заберите тогда и эту, вторую. Зачем она мне здесь.- У нас правило такое. Одну привезли, одну увезли. Обе сразу никак. Только на другой день.Весь следующий день ушел на перезвон с офисом, переговоры с инженером и оператором из колл-центра. Беседа была крутилась вокруг треклятого клапана и его переменчивого характера.Перспектива не радовала.- Мы вам закажем в Италии клапан. Но придется ждать два месяца. Потом его вмонтируют в машину. Там все хорошо, кроме него.- Два? Это чересчур.- Тогда мы предлагаем вам взять другой продукт. Можно немного доплатить, и вы будете довольны.- Я уже боюсь иметь с вами дело. Еще одну лужу воды на полу не хочу.- Вы все-таки подумайте.- Уже подумала.В итоге кое-как пришли к консенсусу о возврате денег. Но и это оказалось непросто. Сложная операция по пересылке суммы по разным счетам, и в итоге надо обязательно дойти до магазина, написать заявление и только потом получить деньги на руки или на карту. После еще пары тройки звонков дело кончилось хэппи-эндом: деньги вернули.Знающий человек объяснил мне алгоритм этой многоходовки.- Ты попала в агрессивный маркетинг по-тбилисски. Закупается заранее бракованная партия товара, объявляются скидки. Лох-покупатель клюет на низкую цену. Потом ему начинают морочить голову с заменами продукта, возят туда-сюда бракованные бытовые приборы, и в итоге покупатель, вконец окосев, соглашается купить товар подороже лишь бы деньги зря не пропали и не потерялись при пересылках со счета на счет. Все гениальное просто.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, аналитика, колумнисты, рассказы мариам сараджишвили, мариам сараджишвили

Агрессивный маркетинг по-тбилисски: почему нельзя "клевать" на низкую цену?

16:01 26.09.2021 (обновлено: 16:37 26.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - покупатели в магазине в масках
Эпидемия коронавируса - покупатели в магазине в масках - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Мариам Сараджишвили - Sputnik Грузия
Мариам Сараджишвили
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Скидки - это, конечно, хорошо, до того как не "поедет крыша", ну или потечет. Колумнист Sputnik, писательница Мариам Сараджишвили рассказывает непридуманную историю об одной желанной покупке
Решила я тут прибарахлиться - купить стиральную машинку. А в одном из брендовых магазинов как раз скидка и акция на очень приличные Indesit.
Белая восхитительная чудо-техника с панелью управления и огромной функциональной базой. С доставкой на дом. Так, чтобы у клиента ни о чем не болела голова. А дальше все по плану. Предупредительный звонок, и приятный мужской голос спрашивает, имею ли я честь быть дома. И вот они, представители фирмы, в такой-то час в такую-то минуту привезут предел моих мечтаний прямиком в мои объятия.
И что вы думаете? Привезли стиралку минута в минуту и даже не опоздали. Два парня лихо втащили объемный ящик в прихожую.
Молодецким ударом на раз-два-три распаковали машинку, оставив в прихожей гору упаковочного материала и понесли устанавливать. Привинтили шланг, пустили воду, и упс - шланг вырвался из рук мастера и тут же напрудил в кухне приличную такую лужу размером с мини-Черное море.
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- Вах, шени... ("груз. "твою..." - примеч. ред. ) - выругался добрый молодец, потом спохватился. - Извините, калбатоно. Из чего эти шланги делают, не знаю, супер эластичные, бегают туда-сюда.
Я бросилась ликвидировать последствия наводнения. Мастер молниеносно стал нервически нажимать на кнопки панели управления, задавая разные режимы. То и дело слышалось.
- Вах, шени дела ватире (груз. "Я заставил твою мать плакать"). Кто эту штуку придумал, я его душу мотал. - Потом поставил диагноз. - Все, хана. Клапан не раскрывается. У этого индезита такой хитрый клапан, своим умом живет, захочет раскроется, захочет нет. Как девушка, переменчивый.
Я робко поинтересовалась.
- А что мне делать с этим клапаном?
- Давайте немножко подождем . Может, он сам заработает. Поимеет совесть, Бенамус несчастный.
Последнее предложение явно не обнадеживало. В наше время у людей с совестью напряженка, а с клапана какой спрос. Ну все же мы немножко подождали, и мастер мужественно сделал вторую попытку раскочегарить противный клапан. Но тот заупрямился основательно. В итоге мне выдали подписать какую-то ведомость с указанием причины заводского брака.
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Чудо-богатыри тут же меня обнадежили:
- Калбатоно, вы не волнуйтесь, мы вам завтра другую такую же привезем. Да, и ни в коем случае не выбрасывайте упаковку. Это вещественное доказательство. Особенно пенопласт. Начальство поштучно эти куски считает.
Клятвенно обещала что буду хранить, как зеницу ока, эту груду мусора. Второму визиту предшествовал нудный перезвон с офисом .
- Сфотографируйте штрих-код так, чтобы было красиво.

Битых полчаса я искала угол наклона и учитывала игру светотени в тесной кухне, чтобы было красиво и штрих-код запечатлелся на фото во всей своей первозданной красе. После пяти попыток мне это удалось. На другой день привезли вторую красавицу-машину. Вчерашний ритуал сдачи–приема повторился до мелочей.

Распаковка, гора нового пенопласта, возня со шлангом и новое море на полу. Хотя грузчики на этот раз были другие. Но итог оказался один в один, как вчера. После молниеносной игры пальчиками по кнопкам злосчастный клапан так и не раскрылся.
- Давайте, немного подождем, - последовало вполне логичное предложение. - Может, клапан сам заработает. Это, знаете, такое первое включение. Для клапана стресс.
- Может, ему психолог нужен? - спрашиваю.
Грузчик оценил юмор и слегка понизил голос.
- Я вам скажу, как своему человеку. Тут вся партия такая. А так, хотите, мы вам завтра третью машину привезем. Может, повезет. Знаете, как в джек-поте.
- Нет, спасибо. Лучше пусть мне деньги вернут.
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- О, вот с этим проблема. Поговорите с менеджером. Вы можете требовать замену клапана. Наш офис сделает запрос, потом перешлют, вставят, и может, новый клапан сработается с новой машиной. Найдет общий язык.
- Вай, как тяжело.
- Аба, скидки просто так не бывают.
Потом забрали первую машину и потащили ее к выходу.
- Заберите тогда и эту, вторую. Зачем она мне здесь.
- У нас правило такое. Одну привезли, одну увезли. Обе сразу никак. Только на другой день.
Весь следующий день ушел на перезвон с офисом, переговоры с инженером и оператором из колл-центра. Беседа была крутилась вокруг треклятого клапана и его переменчивого характера.
Перспектива не радовала.
- Мы вам закажем в Италии клапан. Но придется ждать два месяца. Потом его вмонтируют в машину. Там все хорошо, кроме него.
- Два? Это чересчур.
- Тогда мы предлагаем вам взять другой продукт. Можно немного доплатить, и вы будете довольны.
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- Я уже боюсь иметь с вами дело. Еще одну лужу воды на полу не хочу.
- Вы все-таки подумайте.
- Уже подумала.
В итоге кое-как пришли к консенсусу о возврате денег. Но и это оказалось непросто. Сложная операция по пересылке суммы по разным счетам, и в итоге надо обязательно дойти до магазина, написать заявление и только потом получить деньги на руки или на карту. После еще пары тройки звонков дело кончилось хэппи-эндом: деньги вернули.
Знающий человек объяснил мне алгоритм этой многоходовки.
- Ты попала в агрессивный маркетинг по-тбилисски. Закупается заранее бракованная партия товара, объявляются скидки. Лох-покупатель клюет на низкую цену. Потом ему начинают морочить голову с заменами продукта, возят туда-сюда бракованные бытовые приборы, и в итоге покупатель, вконец окосев, соглашается купить товар подороже лишь бы деньги зря не пропали и не потерялись при пересылках со счета на счет. Все гениальное просто.
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