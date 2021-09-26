https://sputnik-georgia.ru/20210926/agressivnyy-marketing-po-tbilisski-pochemu-nelzya-klevat-na-nizkuyu-tsenu-259739446.html

Агрессивный маркетинг по-тбилисски: почему нельзя "клевать" на низкую цену?

Агрессивный маркетинг по-тбилисски: почему нельзя "клевать" на низкую цену?

Скидки - это, конечно, хорошо, до того как не "поедет крыша", ну или потечет. Колумнист Sputnik, писательница Мариам Сараджишвили рассказывает непридуманную... 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T16:01+0400

2021-09-26T16:01+0400

2021-09-26T16:37+0400

грузия

аналитика

колумнисты

рассказы мариам сараджишвили

мариам сараджишвили

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Решила я тут прибарахлиться - купить стиральную машинку. А в одном из брендовых магазинов как раз скидка и акция на очень приличные Indesit. Белая восхитительная чудо-техника с панелью управления и огромной функциональной базой. С доставкой на дом. Так, чтобы у клиента ни о чем не болела голова. А дальше все по плану. Предупредительный звонок, и приятный мужской голос спрашивает, имею ли я честь быть дома. И вот они, представители фирмы, в такой-то час в такую-то минуту привезут предел моих мечтаний прямиком в мои объятия. И что вы думаете? Привезли стиралку минута в минуту и даже не опоздали. Два парня лихо втащили объемный ящик в прихожую.Молодецким ударом на раз-два-три распаковали машинку, оставив в прихожей гору упаковочного материала и понесли устанавливать. Привинтили шланг, пустили воду, и упс - шланг вырвался из рук мастера и тут же напрудил в кухне приличную такую лужу размером с мини-Черное море.- Вах, шени... ("груз. "твою..." - примеч. ред. ) - выругался добрый молодец, потом спохватился. - Извините, калбатоно. Из чего эти шланги делают, не знаю, супер эластичные, бегают туда-сюда.Я бросилась ликвидировать последствия наводнения. Мастер молниеносно стал нервически нажимать на кнопки панели управления, задавая разные режимы. То и дело слышалось.- Вах, шени дела ватире (груз. "Я заставил твою мать плакать"). Кто эту штуку придумал, я его душу мотал. - Потом поставил диагноз. - Все, хана. Клапан не раскрывается. У этого индезита такой хитрый клапан, своим умом живет, захочет раскроется, захочет нет. Как девушка, переменчивый.Я робко поинтересовалась.- А что мне делать с этим клапаном?- Давайте немножко подождем . Может, он сам заработает. Поимеет совесть, Бенамус несчастный.Последнее предложение явно не обнадеживало. В наше время у людей с совестью напряженка, а с клапана какой спрос. Ну все же мы немножко подождали, и мастер мужественно сделал вторую попытку раскочегарить противный клапан. Но тот заупрямился основательно. В итоге мне выдали подписать какую-то ведомость с указанием причины заводского брака.Чудо-богатыри тут же меня обнадежили:- Калбатоно, вы не волнуйтесь, мы вам завтра другую такую же привезем. Да, и ни в коем случае не выбрасывайте упаковку. Это вещественное доказательство. Особенно пенопласт. Начальство поштучно эти куски считает.Клятвенно обещала что буду хранить, как зеницу ока, эту груду мусора. Второму визиту предшествовал нудный перезвон с офисом .- Сфотографируйте штрих-код так, чтобы было красиво.Распаковка, гора нового пенопласта, возня со шлангом и новое море на полу. Хотя грузчики на этот раз были другие. Но итог оказался один в один, как вчера. После молниеносной игры пальчиками по кнопкам злосчастный клапан так и не раскрылся.- Давайте, немного подождем, - последовало вполне логичное предложение. - Может, клапан сам заработает. Это, знаете, такое первое включение. Для клапана стресс.- Может, ему психолог нужен? - спрашиваю.Грузчик оценил юмор и слегка понизил голос.- Я вам скажу, как своему человеку. Тут вся партия такая. А так, хотите, мы вам завтра третью машину привезем. Может, повезет. Знаете, как в джек-поте.- Нет, спасибо. Лучше пусть мне деньги вернут.- О, вот с этим проблема. Поговорите с менеджером. Вы можете требовать замену клапана. Наш офис сделает запрос, потом перешлют, вставят, и может, новый клапан сработается с новой машиной. Найдет общий язык.- Вай, как тяжело.- Аба, скидки просто так не бывают.Потом забрали первую машину и потащили ее к выходу.- Заберите тогда и эту, вторую. Зачем она мне здесь.- У нас правило такое. Одну привезли, одну увезли. Обе сразу никак. Только на другой день.Весь следующий день ушел на перезвон с офисом, переговоры с инженером и оператором из колл-центра. Беседа была крутилась вокруг треклятого клапана и его переменчивого характера.Перспектива не радовала.- Мы вам закажем в Италии клапан. Но придется ждать два месяца. Потом его вмонтируют в машину. Там все хорошо, кроме него.- Два? Это чересчур.- Тогда мы предлагаем вам взять другой продукт. Можно немного доплатить, и вы будете довольны.- Я уже боюсь иметь с вами дело. Еще одну лужу воды на полу не хочу.- Вы все-таки подумайте.- Уже подумала.В итоге кое-как пришли к консенсусу о возврате денег. Но и это оказалось непросто. Сложная операция по пересылке суммы по разным счетам, и в итоге надо обязательно дойти до магазина, написать заявление и только потом получить деньги на руки или на карту. После еще пары тройки звонков дело кончилось хэппи-эндом: деньги вернули.Знающий человек объяснил мне алгоритм этой многоходовки.- Ты попала в агрессивный маркетинг по-тбилисски. Закупается заранее бракованная партия товара, объявляются скидки. Лох-покупатель клюет на низкую цену. Потом ему начинают морочить голову с заменами продукта, возят туда-сюда бракованные бытовые приборы, и в итоге покупатель, вконец окосев, соглашается купить товар подороже лишь бы деньги зря не пропали и не потерялись при пересылках со счета на счет. Все гениальное просто.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

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грузия, аналитика, колумнисты, рассказы мариам сараджишвили, мариам сараджишвили