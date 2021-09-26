https://sputnik-georgia.ru/20210926/krasnodar---sochi-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-259895212.html

"Краснодар" - "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Краснодар" - "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Краснодар" и "Сочи" 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T09:36+0400

2021-09-26T09:36+0400

2021-09-26T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен – Sputnik. Второй игровой день IX тура чемпионата России по футболу завершится "южным дерби" между "Краснодаром" и "Сочи"."Краснодар" далеко не самым лучшим образом начал чемпионат, но стартовый кризис "быков" остался позади. Подопечные Виктора Гончаренко не проигрывают уже в пяти матчах подряд (четыре победы и одна ничья). Посередине недели очередной жертвой "Краснодара" в Кубке России стал "Ленинградец" (2:0).Серия положительных результатов позволила "Краснодару" подняться на шестое место в турнирной таблице РПЛ и вплотную приблизиться к зоне еврокубков.Что касается "Сочи", то "барсы" в прошлом туре у себя дома уступили "динамовцам" Москвы (0:1). Для подопечных Владимира Федотова это поражение стало первым домашним за семь матчей.Стоит также отметить, что "Сочи", вместе с "Ахматом", два клуба, которые еще не играли вничью в текущем сезоне – пять побед и три поражения.В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение "Краснодару". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2,05 (против 3,5 у гостей). Но если говорить о личных встречах, то здесь преимущество у сочинской команды – три победы при одном поражении и одной ничьей.Честно говоря, не хочется делать прогноз на исход противостояния. "Краснодар" набрал отличный ход, а "Сочи" находится выше в турнирной таблице и на выезде играет достаточно аккуратно.Оба клуба обладают хорошим подбором игроков атакующей линии. Мне кажется, что даже при желании командам будет очень непросто показать закрытый футбол. Предположу, что игра получится открытой и букмекерский "верх" соперники пробьют.Ставка: в матче будет забито больше 2.5 мячей за 1,91.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Нодар Майсурадзе https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

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