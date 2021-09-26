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Пассажирский поезд сошел с рельсов в США: есть погибшие и раненые
Пассажирский поезд сошел с рельсов в США: есть погибшие и раненые
Расследованием инцидента займется Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Более 50 человек пострадали и три погибли при сходе поезда с рельсов в американском штате Монтана, сообщает газета New York Times.По информации издания, инцидент произошел рядом с населенным пунктом Джоплин. В момент аварии в поезде находились 141 пассажир и 16 железнодорожников.По словам координатора чрезвычайных служб округа Хилл Аманды Фрикел, на место происшествия отправились спасатели из шести округов."Все, кто был жив, извлечены с места крушения", - сообщила Фрикел газете.В районе места аварии находятся медицинские вертолеты, пять больниц готовы принять пострадавших, добавила она.Расследованием инцидента займется Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). Компания Amtrak отправила на место происшествия свою команду специалистов.
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в мире, сша

Пассажирский поезд сошел с рельсов в США: есть погибшие и раненые

10:04 26.09.2021
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© AP Photo / Joe MahoneyСкорая помощь на месте ЧП. Стрельба на территории супермаркета в Колорадо США
Скорая помощь на месте ЧП. Стрельба на территории супермаркета в Колорадо США - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2021
© AP Photo / Joe Mahoney
Расследованием инцидента займется Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB)
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Более 50 человек пострадали и три погибли при сходе поезда с рельсов в американском штате Монтана, сообщает газета New York Times.
По информации издания, инцидент произошел рядом с населенным пунктом Джоплин. В момент аварии в поезде находились 141 пассажир и 16 железнодорожников.
По словам координатора чрезвычайных служб округа Хилл Аманды Фрикел, на место происшествия отправились спасатели из шести округов.
"Все, кто был жив, извлечены с места крушения", - сообщила Фрикел газете.
В районе места аварии находятся медицинские вертолеты, пять больниц готовы принять пострадавших, добавила она.
Расследованием инцидента займется Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). Компания Amtrak отправила на место происшествия свою команду специалистов.
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