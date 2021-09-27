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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210927/covid-statistika-v-gruzii-za-sutki-vyzdorovevshikh-v-tri-raza-bolshe-infitsirovannykh-259924286.html
COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших в три раза больше инфицированных
COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших в три раза больше инфицированных
К этому времени в Грузии 1 074 тяжелых пациента, 288 подключены к аппарату искусственного дыхания 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T12:31+0400
2021-09-27T12:31+0400
четвертая волна
общество
новости
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коронавирус covid-19
статистика
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали COVID-статистику по стране – за последние сутки сделано 13 277 тестов и выявлено 663 новых случая инфицирования.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 607 155 случаев инфицирования.Больше половины учителей и представителей школ в Грузии вакцинированы от COVID&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 383 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 578 881 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 27 пациентов, а с начала пандемии – 8 844.В Тбилиси за сутки выявлено 254 случая. Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:Аджария – 48Имерети – 123Квемо Картли – 28Шида Картли – 19Гурия – 9Самегрело - Земо Сванети – 58Кахети – 101Мцхета-Мтианети – 17Самцхе-Джавахети – 12Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – три.На данный момент в Грузии 19 404 активных случач инфицирования, из них 4 569 пациентов нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 074 пациентов тяжелое, из них 288 подключены к аппарату искусственного дыхания. 776 человек находятся в ковид-гостиницах. 14 059 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В зонах карантина остаются 45 человек, а в самоизоляции – 19 039.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших в три раза больше инфицированных

12:31 27.09.2021
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие в масках - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
К этому времени в Грузии 1 074 тяжелых пациента, 288 подключены к аппарату искусственного дыхания
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали COVID-статистику по стране – за последние сутки сделано 13 277 тестов и выявлено 663 новых случая инфицирования.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 607 155 случаев инфицирования.
Больше половины учителей и представителей школ в Грузии вакцинированы от COVID>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 383 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 578 881 пациент.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 27 пациентов, а с начала пандемии – 8 844.
В Тбилиси за сутки выявлено 254 случая. Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:
Аджария – 48
Имерети – 123
Квемо Картли – 28
Шида Картли – 19
Гурия – 9
Самегрело - Земо Сванети – 58
Кахети – 101
Мцхета-Мтианети – 17
Самцхе-Джавахети – 12
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – три.
На данный момент в Грузии 19 404 активных случач инфицирования, из них 4 569 пациентов нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 074 пациентов тяжелое, из них 288 подключены к аппарату искусственного дыхания. 776 человек находятся в ковид-гостиницах. 14 059 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В зонах карантина остаются 45 человек, а в самоизоляции – 19 039.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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