https://sputnik-georgia.ru/20210927/covid-statistika-v-gruzii-za-sutki-vyzdorovevshikh-v-tri-raza-bolshe-infitsirovannykh-259924286.html

COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших в три раза больше инфицированных

COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших в три раза больше инфицированных

К этому времени в Грузии 1 074 тяжелых пациента, 288 подключены к аппарату искусственного дыхания 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T12:31+0400

2021-09-27T12:31+0400

2021-09-27T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали COVID-статистику по стране – за последние сутки сделано 13 277 тестов и выявлено 663 новых случая инфицирования.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 607 155 случаев инфицирования.Больше половины учителей и представителей школ в Грузии вакцинированы от COVID>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 383 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 578 881 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 27 пациентов, а с начала пандемии – 8 844.В Тбилиси за сутки выявлено 254 случая. Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:Аджария – 48Имерети – 123Квемо Картли – 28Шида Картли – 19Гурия – 9Самегрело - Земо Сванети – 58Кахети – 101Мцхета-Мтианети – 17Самцхе-Джавахети – 12Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – три.На данный момент в Грузии 19 404 активных случач инфицирования, из них 4 569 пациентов нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 074 пациентов тяжелое, из них 288 подключены к аппарату искусственного дыхания. 776 человек находятся в ковид-гостиницах. 14 059 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В зонах карантина остаются 45 человек, а в самоизоляции – 19 039.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика