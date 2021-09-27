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Илон Маск расстался с певицей Граймс после трех лет отношений и рождения сына

Илон Маск расстался с певицей Граймс после трех лет отношений и рождения сына

Молодых, судя по всему, развели расстояния – работа в SpaceX и Tesla требует, чтобы Маск в основном находился в Техасе или путешествовал за границу, а Граймс... 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T14:14+0400

2021-09-27T14:14+0400

2021-09-27T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Миллиардер и изобретатель Илон Маск рассказал о причинах расставания с певицей Граймс (Клэр Буше).В интервью Page Six генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что они с Граймс "наполовину разделены", но все еще любят друг друга и "находятся в прекрасных отношениях"."В целом моя работа в SpaceX и Tesla требует, чтобы я был в основном в Техасе или путешествовал за границу, а ее работа в основном в Лос-Анджелесе", – рассказал о причинах расставания Маск.Илон Маск и Граймс объявили, что встречаются в мае 2018 года, тогда Граймс и Маск появились вместе на Met Gala. Тогда сообщалось, что они "тихо встречались" в течение нескольких недель. Пара познакомилась в Твиттере.В мае 2020-го года Маск с Граймс стали родителями сына, которого они назвали X AE A-XII - "Икс Эш Эй-Твелв".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

илон маск, зарубежные звезды