https://sputnik-georgia.ru/20210927/vaktsinatsiya-naseleniya-ot-sezonnogo-grippa-nachinaetsya-v-gruzii-259916075.html

Вакцинация населения от сезонного гриппа начинается в Грузии

Вакцинация населения от сезонного гриппа начинается в Грузии

В стране уже находится 43 тысячи доз первой партии четырехкомпонентной вакцины от гриппа 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T09:01+0400

2021-09-27T09:01+0400

2021-09-27T09:01+0400

общество

новости

грузия

амиран гамкрелидзе

грипп

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. С предстоящей недели в Грузии начинается вакцинация граждан от сезонного гриппа, заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Обычно вирус гриппа в Грузии появляется в ноябре и достигает пика в декабре-январе. Популяризация вакцины против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата освоить не удалось. Но уже в 2019 году, когда страна приобрела 100 тысяч доз вакцин, неиспользованной осталась лишь малая часть.По его словам, вакцинация от гриппа будет вестись параллельно с вакцинацией от коронавируса.В стране уже находится 43 тысячи доз первой партии четырехкомпонентной вакцины от гриппа. На первом этапе начнут вакцинировать медперсонал и беременных женщин."На следующей неделе начнется вакцинация медперсонала, беременных женщин и людей, находящихся на диализе. Затем, в октябре, когда в страну ввезут вторую и третью партии, группы риска еще больше увеличатся. Будут добавлены пациенты с хроническими заболеваниями, дети...", – сказал Амиран Гамкрелидзе.Ранее эпидемиолог заявил, что начало пятой волны коронавируса в Грузии напрямую зависит от сезона распространения респираторных вирусов , будет ли в этом году грипп менее или более активным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210917/gruziya-v-etom-godu-zavezet-200-tysyach-doz-vaktsin-protiv-grippa-259685675.html

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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, грипп