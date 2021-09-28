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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией.
https://sputnik-georgia.ru/20210928/covid--statistika-gruzii--poslednie-dannye-259955020.html
COVID-статистика Грузии – последние данные
COVID-статистика Грузии – последние данные
В данное время в стране 1 066 тяжелых ковид-пациентов, 286 подключены к аппарату искусственного дыхания 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T11:19+0400
2021-09-28T11:23+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 31 216 тестов на коронавирус: 19 877 – на антиген, 11 339 – ПЦР-тестов и выявлено 2 185 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 609 340 случаев инфицирования.Инфицированных пациентов в тбилисской детской клинике стало меньше&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 010 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 580 891 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 40 пациентов, а с начала пандемии – 8 884.Из 2185 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 584, Аджарии – 121, Имерети – 392, Квемо Картли – 153, Шида Картли – 148, Гурии – 46, Самегрело - Земо Сванети – 215, Кахети – 413, Мцхета-Мтианети – 61, Самцхе-Джавахети – 29, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 23.Пятая волна коронавируса в Грузии - Гамкрелидзе озвучил риски&gt;&gt;На данный момент в Грузии 19 539 активных случаев, из них 4 360 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 066 пациентов тяжелое, из них 286 подключены к аппарату искусственного дыхания. 744 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 14 435 инфицированных пациентов проходит курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 45 человек, а в самоизоляции – 15 792.Показатель положительности по данным на 27 сентября составляет 7,0%, за две недели – 6,32%, за семь дней – 5,96%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

COVID-статистика Грузии – последние данные

11:19 28.09.2021 (обновлено: 11:23 28.09.2021)
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© AP Photo / Rajanish KakadeПандемия коронавируса - лечение больных COVID
Пандемия коронавируса - лечение больных COVID - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Rajanish Kakade
В данное время в стране 1 066 тяжелых ковид-пациентов, 286 подключены к аппарату искусственного дыхания
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 31 216 тестов на коронавирус: 19 877 – на антиген, 11 339 – ПЦР-тестов и выявлено 2 185 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 609 340 случаев инфицирования.
Инфицированных пациентов в тбилисской детской клинике стало меньше>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 010 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 580 891 пациент.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 40 пациентов, а с начала пандемии – 8 884.
Из 2185 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 584, Аджарии – 121, Имерети – 392, Квемо Картли – 153, Шида Картли – 148, Гурии – 46, Самегрело - Земо Сванети – 215, Кахети – 413, Мцхета-Мтианети – 61, Самцхе-Джавахети – 29, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 23.
Пятая волна коронавируса в Грузии - Гамкрелидзе озвучил риски>>
На данный момент в Грузии 19 539 активных случаев, из них 4 360 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 066 пациентов тяжелое, из них 286 подключены к аппарату искусственного дыхания. 744 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 14 435 инфицированных пациентов проходит курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 45 человек, а в самоизоляции – 15 792.
Показатель положительности по данным на 27 сентября составляет 7,0%, за две недели – 6,32%, за семь дней – 5,96%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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