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С ноября США могут закрыть границу для вакцинированных "Спутником V"
С ноября США могут закрыть границу для вакцинированных "Спутником V"
Решение ограничить въезд в страну вакцинированных "Спутником V" американская сторона объясняет тем, что вакцина не имеет одобрения ни американских регуляторов... 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T08:34+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Вакцинированным российским препаратом от коронавируса "Спутник V" с ноября США могут запретить во въезде в страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.Основная причина такого решения - вакцина не имеет одобрения американских регуляторов или ВОЗ. В России рассказали об эффективности комбинации AstraZeneca и "Спутника Лайт"&gt;&gt;Ранее Белый дом подтвердил, что, начиная с ноября, США введут требование о полной вакцинации для прибывающих в страну совершеннолетних иностранцев.По данным Washington Post, приезжие должны быть привиты вакцинами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) или ВОЗ.В России изменили рекомендации по лечению COVID-19&gt;&gt;В своем заявлении Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выступил против "попыток политизировать" борьбу с коронавирусом и "подвергнуть дискриминации" эффективные вакцины для краткосрочной политической или экономической выгоды."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, сша, коронавирус covid-19

С ноября США могут закрыть границу для вакцинированных "Спутником V"

08:34 28.09.2021
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© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкКлинические испытания вакцины против коронавируса
Клинические испытания вакцины против коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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Решение ограничить въезд в страну вакцинированных "Спутником V" американская сторона объясняет тем, что вакцина не имеет одобрения ни американских регуляторов, ни ВОЗ
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Вакцинированным российским препаратом от коронавируса "Спутник V" с ноября США могут запретить во въезде в страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.
Основная причина такого решения - вакцина не имеет одобрения американских регуляторов или ВОЗ.
В России рассказали об эффективности комбинации AstraZeneca и "Спутника Лайт">>
Ранее Белый дом подтвердил, что, начиная с ноября, США введут требование о полной вакцинации для прибывающих в страну совершеннолетних иностранцев.
"Похоже, что новые правила, которые вступят в силу в ноябре, также исключат доступ многих людей, которые считают себя полностью вакцинированными, в том числе миллионов тех, кто привился двумя дозами российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении на сайте газеты.
По данным Washington Post, приезжие должны быть привиты вакцинами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) или ВОЗ.
В России изменили рекомендации по лечению COVID-19>>
В своем заявлении Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выступил против "попыток политизировать" борьбу с коронавирусом и "подвергнуть дискриминации" эффективные вакцины для краткосрочной политической или экономической выгоды.
"Министерство здравоохранения РФ поддерживает постоянный контакт с экспертами ВОЗ..., и мы по-прежнему уверены, что одобрение "Спутника V" глобальным регулятором здравоохранения неизбежно ввиду выдающейся репутации вакцины", - говорится в заявлении РФПИ, которое приводит Washington Post.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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