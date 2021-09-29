https://sputnik-georgia.ru/20210929/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-929-259991180.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 929

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 929

За последние 24 часа от коронавируса скончались 33 человека, выздоровели за сутки 1 914 человек, а с начала пандемии – 582 805 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T10:47+0400

2021-09-29T10:47+0400

2021-09-29T11:22+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 929. Скончались 33 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 611 269 случаев заражения.Сколько людей вакцинируется в Грузии добровольно? Прогноз главного эпидемиолога>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 914 человек, а с начала пандемии – 582 805. Скончались 8 917.За сутки сделано 32 522 теста, в том числе 18 251 на антиген и 14 271 ПЦР-тест.Показатель инфицирования: за сутки – 5,93%, за последние 14 дней – 6,16%, за последние семь дней – 5,82%.К этому времени сделано 1 774 769 прививок, в том числе за последние сутки – 12 469.В карантине в данное время находятся 45 человек, в стационарах – 4 278, в ковид-гостиницах – 726.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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