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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 929
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 929
За последние 24 часа от коронавируса скончались 33 человека, выздоровели за сутки 1 914 человек, а с начала пандемии – 582 805 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T10:47+0400
2021-09-29T10:47+0400
2021-09-29T11:22+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 929. Скончались 33 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 611 269 случаев заражения.Сколько людей вакцинируется в Грузии добровольно? Прогноз главного эпидемиолога>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 914 человек, а с начала пандемии – 582 805. Скончались 8 917.За сутки сделано 32 522 теста, в том числе 18 251 на антиген и 14 271 ПЦР-тест.Показатель инфицирования: за сутки – 5,93%, за последние 14 дней – 6,16%, за последние семь дней – 5,82%.К этому времени сделано 1 774 769 прививок, в том числе за последние сутки – 12 469.В карантине в данное время находятся 45 человек, в стационарах – 4 278, в ковид-гостиницах – 726.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 929
10:47 29.09.2021 (обновлено: 11:22 29.09.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 33 человека, выздоровели за сутки 1 914 человек, а с начала пандемии – 582 805
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 929. Скончались 33 человека.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 611 269 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 914 человек, а с начала пандемии – 582 805. Скончались 8 917.
За сутки сделано 32 522 теста, в том числе 18 251 на антиген и 14 271 ПЦР-тест.
Показатель инфицирования: за сутки – 5,93%, за последние 14 дней – 6,16%, за последние семь дней – 5,82%.
К этому времени сделано 1 774 769 прививок, в том числе за последние сутки – 12 469.
В карантине в данное время находятся 45 человек, в стационарах – 4 278, в ковид-гостиницах – 726.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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