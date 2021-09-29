https://sputnik-georgia.ru/20210929/gruzinskiy-tennisist-neudachno-vystupil-na-turnire-v-san-diego-259993835.html

Грузинский теннисист неудачно выступил на турнире в Сан-Диего

Грузинский теннисист неудачно выступил на турнире в Сан-Диего

Поражение в первом же круге на турнире не позволило грузинскому теннисисту заработать рейтинговые очки 29.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 сен – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (34 номер в рейтинге АТР), завершил свое выступление на турнире из серии АТР-250 в Сан-Диего (США).Басилашвили в первом же круге проиграл итальянцу Лоренцо Сонего (23) в двух сетах – 3:6, 4:6. Матч продолжался один час и 21 минуту.Поражение в первом же круге на турнире не позволило грузинскому теннисисту заработать рейтинговые очки. Единственное, чем может утешать себя Басилашвили – призовые в размере шести тысяч 200 долларов.Турнир в Сан-Диего проводится впервые в истории. Общий призовой фонд соревнований составляет почти 662 тысячи долларов, из которых победитель получит 92 с половиной тысячи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, сша, николоз басилашвили, теннис, новости, грузия