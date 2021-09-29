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Грузинский теннисист неудачно выступил на турнире в Сан-Диего
Грузинский теннисист неудачно выступил на турнире в Сан-Диего
Поражение в первом же круге на турнире не позволило грузинскому теннисисту заработать рейтинговые очки 29.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 сен – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (34 номер в рейтинге АТР), завершил свое выступление на турнире из серии АТР-250 в Сан-Диего (США).Басилашвили в первом же круге проиграл итальянцу Лоренцо Сонего (23) в двух сетах – 3:6, 4:6. Матч продолжался один час и 21 минуту.Поражение в первом же круге на турнире не позволило грузинскому теннисисту заработать рейтинговые очки. Единственное, чем может утешать себя Басилашвили – призовые в размере шести тысяч 200 долларов.Турнир в Сан-Диего проводится впервые в истории. Общий призовой фонд соревнований составляет почти 662 тысячи долларов, из которых победитель получит 92 с половиной тысячи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, сша, николоз басилашвили, теннис, новости, грузия

Грузинский теннисист неудачно выступил на турнире в Сан-Диего

10:54 29.09.2021 (обновлено: 11:36 29.09.2021)
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© AP Photo / Adam HungerНиколоз Басилашвили
Николоз Басилашвили - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Adam Hunger
Поражение в первом же круге на турнире не позволило грузинскому теннисисту заработать рейтинговые очки
ТБИЛИСИ, 29 сен – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (34 номер в рейтинге АТР), завершил свое выступление на турнире из серии АТР-250 в Сан-Диего (США).
Басилашвили в первом же круге проиграл итальянцу Лоренцо Сонего (23) в двух сетах – 3:6, 4:6. Матч продолжался один час и 21 минуту.
Основной проблемой Басилашвили в матче стала первая подача. На ней грузин выиграл всего 50 процентов мячей. У Сонего этот показатель составил 84 процента. При этом Басилашвили неуверенно действовал на приеме и за весь матч сумел заработать только два брейк-поинта, ни один из которых не реализовал.
Поражение в первом же круге на турнире не позволило грузинскому теннисисту заработать рейтинговые очки. Единственное, чем может утешать себя Басилашвили – призовые в размере шести тысяч 200 долларов.
Турнир в Сан-Диего проводится впервые в истории. Общий призовой фонд соревнований составляет почти 662 тысячи долларов, из которых победитель получит 92 с половиной тысячи.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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