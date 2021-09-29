https://sputnik-georgia.ru/20210929/po-motivam-khatiko-vernyy-pes-bobbi-uzhe-tri-goda-ne-pokidaet-mogilu-khozyaina---259993552.html

По мотивам Хатико: верный пес Бобби уже три года не покидает могилу хозяина

По мотивам Хатико: верный пес Бобби уже три года не покидает могилу хозяина

За время своего трехлетнего проживания на кладбище пес стал местной достопримечательностью. Смотрите в видео, как верный друг не покидает своего хозяина 29.09.2021, Sputnik Грузия

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На кладбище провинции Рио-Негро в Аргентине появился свой пес Хатико. Собака сопровождала похоронную процессию, после чего осталась на кладбище, отказываясь покинуть могилу хозяина. Пес часто лежит на надгробной плите, явно тоскуя по своему лучшему другу.Работники кладбища дали псу кличку Бобби. Они говорят, что он очень ласковый и добрый, дает себя погладить и нередко сопровождает их.По их словам, родственники умершего пытались увести собаку, но безуспешно. Однажды приехал один из родственников покойного, погрузил пса в грузовик, но на углу тот выскочил и вернулся обратно.

аргентина

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Самый верный друг: пес Бобби уже три года не покидает могилу хозяина Самый верный друг: пес Бобби уже три года не покидает могилу хозяина 2021-09-29T10:37+0400 true PT1M32S

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