https://sputnik-georgia.ru/20210929/po-motivam-khatiko-vernyy-pes-bobbi-uzhe-tri-goda-ne-pokidaet-mogilu-khozyaina---259993552.html
По мотивам Хатико: верный пес Бобби уже три года не покидает могилу хозяина
По мотивам Хатико: верный пес Бобби уже три года не покидает могилу хозяина
За время своего трехлетнего проживания на кладбище пес стал местной достопримечательностью. Смотрите в видео, как верный друг не покидает своего хозяина 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T10:37+0400
2021-09-29T10:37+0400
2021-09-29T10:37+0400
видео
мультимедиа
аргентина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/259993516_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3e42d01e55d160dd09a24c64e362a366.jpg
На кладбище провинции Рио-Негро в Аргентине появился свой пес Хатико. Собака сопровождала похоронную процессию, после чего осталась на кладбище, отказываясь покинуть могилу хозяина. Пес часто лежит на надгробной плите, явно тоскуя по своему лучшему другу.Работники кладбища дали псу кличку Бобби. Они говорят, что он очень ласковый и добрый, дает себя погладить и нередко сопровождает их.По их словам, родственники умершего пытались увести собаку, но безуспешно. Однажды приехал один из родственников покойного, погрузил пса в грузовик, но на углу тот выскочил и вернулся обратно.
аргентина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/259993516_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_d5e5ae7efa54b5fa514953ac3f1a8994.jpg
Самый верный друг: пес Бобби уже три года не покидает могилу хозяина
Самый верный друг: пес Бобби уже три года не покидает могилу хозяина
2021-09-29T10:37+0400
true
PT1M32S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, аргентина, видео
По мотивам Хатико: верный пес Бобби уже три года не покидает могилу хозяина
За время своего трехлетнего проживания на кладбище пес стал местной достопримечательностью. Смотрите в видео, как верный друг не покидает своего хозяина
На кладбище провинции Рио-Негро в Аргентине появился свой пес Хатико. Собака сопровождала похоронную процессию, после чего осталась на кладбище, отказываясь покинуть могилу хозяина. Пес часто лежит на надгробной плите, явно тоскуя по своему лучшему другу.
Работники кладбища дали псу кличку Бобби. Они говорят, что он очень ласковый и добрый, дает себя погладить и нередко сопровождает их.
По их словам, родственники умершего пытались увести собаку, но безуспешно. Однажды приехал один из родственников покойного, погрузил пса в грузовик, но на углу тот выскочил и вернулся обратно.