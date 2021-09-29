https://sputnik-georgia.ru/20210929/sinoptiki-preduprezhdayut-o-pokholodanii-v-gruzii-259996921.html

Синоптики предупреждают о похолодании в Грузии

Синоптики предупреждают о похолодании в Грузии

Понижение температуры будет сопровождаться осадками, местами сильными с градом 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T12:55+0400

2021-09-29T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. В Грузии похолодает – на всей территории Грузии ожидается ухудшение погоды с 30 сентября по 2 октября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Ожидаются периодические дожди, местами сильные, возможны грозы, град и туман. В некоторых районах не исключен сильный ветер.Температура воздуха в Восточной Грузии значительно понизится, в высокогорье возможен снег.Синоптики предупреждают, что ожидаемые обильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках и возникновению оползней в горных районах страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, погода