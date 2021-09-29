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Синоптики предупреждают о похолодании в Грузии
Синоптики предупреждают о похолодании в Грузии
Понижение температуры будет сопровождаться осадками, местами сильными с градом 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T12:55+0400
2021-09-29T12:55+0400
2021-09-29T14:13+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. В Грузии похолодает – на всей территории Грузии ожидается ухудшение погоды с 30 сентября по 2 октября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Ожидаются периодические дожди, местами сильные, возможны грозы, град и туман. В некоторых районах не исключен сильный ветер.Температура воздуха в Восточной Грузии значительно понизится, в высокогорье возможен снег.Синоптики предупреждают, что ожидаемые обильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках и возникновению оползней в горных районах страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, погода
Синоптики предупреждают о похолодании в Грузии
12:55 29.09.2021 (обновлено: 14:13 29.09.2021)
Понижение температуры будет сопровождаться осадками, местами сильными с градом
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik.
В Грузии похолодает – на всей территории Грузии ожидается ухудшение погоды с 30 сентября по 2 октября, сообщает
Национальное агентство окружающей среды.
Ожидаются периодические дожди, местами сильные, возможны грозы, град и туман. В некоторых районах не исключен сильный ветер.
Температура воздуха в Восточной Грузии значительно понизится, в высокогорье возможен снег.
Синоптики предупреждают, что ожидаемые обильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках и возникновению оползней в горных районах страны.
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