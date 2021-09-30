Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
"Слава Богу, я уже 9 месяцев не в "Мечте" - Гахария в центре нового скандала
09:01 30.09.2021 (обновлено: 09:14 30.09.2021)
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© press-service of George GakhariaГеоргий Гахария
© press-service of George Gakharia
За пару дней до выборов в Грузии разразился новый скандал, который связан с экс-премьером Грузии Георгием Гахария
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в своей предвыборной кампании выбрала стратегию очернения имени их конкурента - бывшего премьера Георгия Гахария, сообщил оппозиционный телеканал "Мтавари архи".
По информации телеканала , правящая партия страны наняла специалистов из Израиля, в частности, известного пиарщика Моше Клюгхафтом, который разработал для партии стратегию.
В планах стратегии была дискредитация оппозиционных телеканалов и выявление связи главных лиц телеканалов с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, а также нейтрализация Гахария, как конкурента для правящей партии.
В частности, согласно обнародованной телеканалом стратегии, Гахария необходимо представить как коррумпированного и аморального человека и предателя. Под аморальностью подразумевалось формирование образа Гахария как наркомана.
© press-service of George GakhariaГеоргий Гахария
Георгий Гахария
© press-service of George Gakharia
При этом подробно был расписан ход действий подобной дискредитации.
Тема потребления Гахария наркотиков муссируется уже несколько недель. Сначала конкурент экс-премьера от "Грузинской мечты" Каха Каладзе предложил всем кандидатам пройти тест на наркотики, а после лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе напрямую обвинил экс-премьера в потреблении кокаина, на который его якобы подсадила женщина из партийного списка партии после его отставки.
Сам Гахария тест на наркотики прошел в известной клинике Вены, чтобы, по его словам, не допустить провокации, и даже обнародовал свой результат теста. К слову, результатов тестов других кандидатов, в том числе и самого Кахи Каладзе, общество так и не увидело.
"Грузинская мечта" опровергает
В правящей партии информацию о стратегии от израильского политехнолога назвали фейком.
"Главной задачей передачи телеканала было спасение репутации сателита "Национального движения" Георгия Гахария и демонстрация как дезинформации конкретной информации о нем. Хотим заявить обществу, что информация партийного телеканала является фейком и такие слайды, как продемонстрировал телеканал, для "Грузинской мечты" не готовили ни израильские, ни грузинские пиар-консультанты", - говорится в заявлении распространенном "Грузинской мечтой".
Реакция Гахария
Сам главный объект скандала Георгий Гахария был краток.
"Спасибо Богу, что я уже 9 месяцев не там (в "Грузинской мечте - ред.). Что там происходит, какие решения принимаются, кто в этом участвует, кого привозят, кто и что обещает - я не представляю, и меня это не интересует", - заявил Гахария.
При этом, он отметил, что это уже не первый случай клеветы в его адрес.
Возмущение оппозиции
Несмотря на спокойствие Гахария, подобная информация о стратегии возмутила других оппозиционных политиков.
"То, что мы видели – за гранью морали" - сказала представитель "Третьей силы" Саломе Самадашвили.
Возмущение высказал и конкурент Гахария на выборах, лидер "Нацдвижения" Ника Мелия.
"Когда ты планируешь в чем-нибудь обвинить своего бывшего друга, и из всех советов выбираешь обвинение в употреблении наркотиков, это далеко от морали и морального облика человека", - сказал Мелия.
До выборов мэра Тбилиси и еще 63 городов и районов осталось два дня.
Один из рейтинговых политиков Грузии, ушедший в оппозицию, основал свою партию в начале июня 2021 года. Новая сила за очень короткое время смогла занять третье место среди грузинских партий после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной силы "Единое национальное движение". Сам Гахария стал кандидатом в мэры Тбилиси на этих выборах.ана
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