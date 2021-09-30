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Торнадо на севере Германии: пострадали шесть человек - видео с места ЧП
Торнадо на севере Германии: пострадали шесть человек - видео с места ЧП
Мощное стихийное бедствие обрушилост=ь на причал в городе Киль 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T08:38+0400
2021-09-30T08:38+0400
2021-09-30T08:38+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Не менее шести человек пострадали в результате торнадо, обрушившегося на причал в городе Киль, столице федеральной земли Шлезвиг-Гольштей на севере Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. В момент появления торнадо несколько человек находились в местном яхт-клубе, порывами ветра их снесло в воду. Всех удалось спасти, при этом три человека получили легкие травмы, еще трое тяжело пострадали. Помимо этого сообщается, что торнадо частично накрыл крышу одного из домов в городе.Операция полиции, пожарных и спасательных служб завершена.Издание Bild сообщает о семи пострадавших, по его данным, их доставили в больницу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, в мире, германия
Торнадо на севере Германии: пострадали шесть человек - видео с места ЧП
Мощное стихийное бедствие обрушилост=ь на причал в городе Киль
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik.
Не менее шести человек пострадали в результате торнадо, обрушившегося на причал в городе Киль, столице федеральной земли Шлезвиг-Гольштей на севере Германии, сообщает РИА Новости
со ссылкой на местные СМИ.
В момент появления торнадо несколько человек находились в местном яхт-клубе, порывами ветра их снесло в воду. Всех удалось спасти, при этом три человека получили легкие травмы, еще трое тяжело пострадали. Помимо этого сообщается, что торнадо частично накрыл крышу одного из домов в городе.
Операция полиции, пожарных и спасательных служб завершена.
Издание Bild сообщает о семи пострадавших, по его данным, их доставили в больницу.
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