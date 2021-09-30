https://sputnik-georgia.ru/20210930/voyna-bannerov-v-gruzii-na-ulitsakh-poyavitsya-ferma-ivanishvili--260058068.html

Война баннеров в Грузии: на улицах появится "Ферма Иванишвили"?

Война баннеров в Грузии: на улицах появится "Ферма Иванишвили"?

Предвыборные страсти в Грузии накаляются, в ход пошли баннеры на рекламных щитах 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T20:07+0400

2021-09-30T20:07+0400

2021-09-30T20:07+0400

местные выборы в грузии 2021

новости

грузия

местные выборы

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/18/259849372_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_8c3eb7e323d2a86fa679d9367ae96d40.jpg

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Компания "Альма" готова разместить рекламные баннеры оппозиционной партии "Европейская Грузия", на которых основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили изображен в роли свиньи.Накануне председатель "Европейской Грузии" Гига Бокерия заявил, что принесет собственный постер компании "Альма", чтобы они разместили его на любой центральной магистрали. А уже сегодня члены оппозиционной партии Георгий Нониашвили и Бесик Донадзе обратились к компании "Альма" с требованием размещения плаката Иванишвили под названием "Ферма животных".Как отмечено в заявлении, в связи с указанным вопросом компания обратилась с официальным письмом к председателю партии "Европейская Грузия" Гиге Бокерия."В то же время, мы еще раз заявляем, что создание контента или визуальные элементы рекламного баннера и его соответствие законодательству Грузии полностью выходит за рамки компетенции "Альма", и ответственность за это несет заказчик рекламы, в этом случае "Европейская Грузия – движение за свободу", - отмечено в заявлении компании.За несколько недель до выборов в Грузии появились баннеры с надписями "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" и коллажем, на котором изображены председатели оппозиции и СМИ в окружении пятен кровавого цвета. Оплатил баннеры бизнесмен Михаил Габриадзе. А в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что не имеют никакого отношения к данным плакатам.Ранее Центральная избирательная комиссии Грузии не посчитала скандальные баннеры, появившиеся на улицах Грузии перед выборами, предвыборной рекламой и частью предвыборной программы.В Центризбиркоме отмечают, что баннеры нельзя считать предвыборными обещаниями и они не нарушают закона, хотя и тиражируют неприемлемый для ЦИК язык ненависти.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210930/skandaly-intrigi-rassledovaniya-kakie-strasti-kipyat-v-gruzii-pered-vyborami-260026486.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, местные выборы, выборы