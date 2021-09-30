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Грузия за два дня до выборов: страсти накаляются - подробности
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20210930/voyna-bannerov-v-gruzii-na-ulitsakh-poyavitsya-ferma-ivanishvili--260058068.html
Война баннеров в Грузии: на улицах появится "Ферма Иванишвили"?
Война баннеров в Грузии: на улицах появится "Ферма Иванишвили"?
Предвыборные страсти в Грузии накаляются, в ход пошли баннеры на рекламных щитах 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T20:07+0400
2021-09-30T20:07+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Компания "Альма" готова разместить рекламные баннеры оппозиционной партии "Европейская Грузия", на которых основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили изображен в роли свиньи.Накануне председатель "Европейской Грузии" Гига Бокерия заявил, что принесет собственный постер компании "Альма", чтобы они разместили его на любой центральной магистрали. А уже сегодня члены оппозиционной партии Георгий Нониашвили и Бесик Донадзе обратились к компании "Альма" с требованием размещения плаката Иванишвили под названием "Ферма животных".Как отмечено в заявлении, в связи с указанным вопросом компания обратилась с официальным письмом к председателю партии "Европейская Грузия" Гиге Бокерия."В то же время, мы еще раз заявляем, что создание контента или визуальные элементы рекламного баннера и его соответствие законодательству Грузии полностью выходит за рамки компетенции "Альма", и ответственность за это несет заказчик рекламы, в этом случае "Европейская Грузия – движение за свободу", - отмечено в заявлении компании.За несколько недель до выборов в Грузии появились баннеры с надписями "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" и коллажем, на котором изображены председатели оппозиции и СМИ в окружении пятен кровавого цвета. Оплатил баннеры бизнесмен Михаил Габриадзе. А в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что не имеют никакого отношения к данным плакатам.Ранее Центральная избирательная комиссии Грузии не посчитала скандальные баннеры, появившиеся на улицах Грузии перед выборами, предвыборной рекламой и частью предвыборной программы.В Центризбиркоме отмечают, что баннеры нельзя считать предвыборными обещаниями и они не нарушают закона, хотя и тиражируют неприемлемый для ЦИК язык ненависти.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210930/skandaly-intrigi-rassledovaniya-kakie-strasti-kipyat-v-gruzii-pered-vyborami-260026486.html
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новости, грузия, местные выборы, выборы

Война баннеров в Грузии: на улицах появится "Ферма Иванишвили"?

20:07 30.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili"Кровавые баннеры" на тбилисских улицах, предвыборная реклама
Кровавые баннеры на тбилисских улицах, предвыборная реклама - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Предвыборные страсти в Грузии накаляются, в ход пошли баннеры на рекламных щитах
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Компания "Альма" готова разместить рекламные баннеры оппозиционной партии "Европейская Грузия", на которых основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили изображен в роли свиньи.
Накануне председатель "Европейской Грузии" Гига Бокерия заявил, что принесет собственный постер компании "Альма", чтобы они разместили его на любой центральной магистрали. А уже сегодня члены оппозиционной партии Георгий Нониашвили и Бесик Донадзе обратились к компании "Альма" с требованием размещения плаката Иванишвили под названием "Ферма животных".

"Компания "Альма" выражает готовность обеспечить размещение на рекламных билбордах рекламного материала, представленного политическим объединением", - говорится в заявлении компании.

Как отмечено в заявлении, в связи с указанным вопросом компания обратилась с официальным письмом к председателю партии "Европейская Грузия" Гиге Бокерия.
"В то же время, мы еще раз заявляем, что создание контента или визуальные элементы рекламного баннера и его соответствие законодательству Грузии полностью выходит за рамки компетенции "Альма", и ответственность за это несет заказчик рекламы, в этом случае "Европейская Грузия – движение за свободу", - отмечено в заявлении компании.
За несколько недель до выборов в Грузии появились баннеры с надписями "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" и коллажем, на котором изображены председатели оппозиции и СМИ в окружении пятен кровавого цвета. Оплатил баннеры бизнесмен Михаил Габриадзе. А в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что не имеют никакого отношения к данным плакатам.
Кровавые баннеры на тбилисских улицах - предвыборная реклама - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Скандалы, интриги, расследования: какие страсти кипят в Грузии перед выборами
17:43
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Ранее Центральная избирательная комиссии Грузии не посчитала скандальные баннеры, появившиеся на улицах Грузии перед выборами, предвыборной рекламой и частью предвыборной программы.
В Центризбиркоме отмечают, что баннеры нельзя считать предвыборными обещаниями и они не нарушают закона, хотя и тиражируют неприемлемый для ЦИК язык ненависти.
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