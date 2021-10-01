https://sputnik-georgia.ru/20211001/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-751-260070406.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 751
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 751
За последние 24 часа от коронавируса скончались 30 человек, вылечились 1 633 пациента, а с начала пандемии – 586 704 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T11:01+0400
2021-10-01T11:01+0400
2021-10-01T11:05+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 751. Скончались 30 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 614 763 случая заражения. Медики предупредили об изменении первых признаков коронавируса>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 633 человека, с начала пандемии – 586 704. Скончались 8 976.За сутки сделано 42 657 тестов, в том числе 28 199 на антиген и 14 458 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 4,1%, за последние 14 дней – 5,8%, за последние семь дней – 5,22%.К этому времени в Грузии сделано 1 799 446 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 12 562.В карантине в данное время находятся 70 человек, в стационарах – 4 169, в ковид-гостиницах – 768.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 751
11:01 01.10.2021 (обновлено: 11:05 01.10.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 30 человек, вылечились 1 633 пациента, а с начала пандемии – 586 704
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 751. Скончались 30 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 614 763 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 633 человека, с начала пандемии – 586 704. Скончались 8 976.
За сутки сделано 42 657 тестов, в том числе 28 199 на антиген и 14 458 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 4,1%, за последние 14 дней – 5,8%, за последние семь дней – 5,22%.
К этому времени в Грузии сделано 1 799 446 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 12 562.
В карантине в данное время находятся 70 человек, в стационарах – 4 169, в ковид-гостиницах – 768.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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