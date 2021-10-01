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Принимающие нестандартные яблоки компании получат льготные кредиты
Принимающие нестандартные яблоки компании получат льготные кредиты
Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T09:36+0400
2021-10-01T09:36+0400
2021-10-01T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Правительство Грузии внесло изменения в проект "Льготный агрокредит", уточнив суммы займа, выдаваемых компаниям, принимающим нестандартные яблоки, на пополнение оборотных средств, сообщает Минсельхоз страны.Каждая компания по переработке фруктов сможет получить кредит в размере от 500 тысяч до 5 миллионов лари на приобретение и переработку нестандартных яблок.В рамках программы содействия фермерам в реализации нестандартных яблок в Грузии, по данным на 26 сентября, переработано более 3,7 тысячи тонн плодов.В рамках госпрограммы в Шида Картли, Кахети, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми нестандартные яблоки принимают восемь перерабатывающих предприятий.Внешняя торговля Грузии: экспорт продолжает рекордно расти >>Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам.Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров минимум по 0,22 лари за килограмм. Закупка будет производиться до 15 декабря.Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, сельское хозяйство
Принимающие нестандартные яблоки компании получат льготные кредиты
Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik.
Правительство Грузии внесло изменения в проект "Льготный агрокредит", уточнив суммы займа, выдаваемых компаниям, принимающим нестандартные яблоки, на пополнение оборотных средств, сообщает Минсельхоз страны
.
Каждая компания по переработке фруктов сможет получить кредит в размере от 500 тысяч до 5 миллионов лари на приобретение и переработку нестандартных яблок.
В рамках программы содействия фермерам в реализации нестандартных яблок в Грузии, по данным на 26 сентября, переработано более 3,7 тысячи тонн плодов.
В рамках госпрограммы в Шида Картли, Кахети, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми нестандартные яблоки принимают восемь перерабатывающих предприятий.
Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам.
Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров минимум по 0,22 лари за килограмм. Закупка будет производиться до 15 декабря.
Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.