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"Арсенал" - "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Арсенал" - "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Арсенал" и "Химки" 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T09:36+0400
2021-10-02T09:36+0400
футбол
чемпионат россии по футболу
прогнозы результатов футбольных матчей
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Матч X тура РПЛ между тульским "Арсеналом" и подмосковными "Химками" сложно отнести к топовым, но в нем есть своя изюминка. Клубы соседствуют в турнирной таблице в зоне стыковых матчей. "Канониры" на 13 месте (8 очков), а "красно-черные" на 14 позиции (7 очков).Старт сезона "Арсенал" провалил. В шести турах тульская команда набрала всего четыре очка. Поражение от "Ахмата" (1:2) переполнило чашу терпения руководства клуба и Дмитрий Парфенов был уволен с поста главного тренера. На его место пришел Миодраг Божович и игра "канониров" сразу же преобразилась. Под руководством черногорского специалиста "Арсенал" набрал четыре очка – сыграл вничью с ЦСКА (2:2) и вырвал победу у "Нижнего Новгорода" (3:2). Первая осечка произошла в прошлом туре, когда туляки на выезде уступили "Уралу" (0:2).В аналогичной ситуации находятся и "Химки", которые не могут победить после второго тура. С тех пор подопечные Игоря Черевченко четырежды сыграли вничью и потерпели три поражения. С уверенностью можно сказать, что еще несколько таких матчей и руководство "Химок" может начать подыскивать новую кандидатуру на пост главного тренера.В предстоящем противостоянии букмекеры не видят фаворита. На победу "Арсенала" предлагается коэффициент 2,62 (против 2,8 у "Химок"). На мой взгляд, вполне закономерный расклад.Учитывая нестабильную игру обоих клубов, делать прогноз на исход матча я не буду. Ни один из результатов не станет чем-то из ряда вон выходящим. Одно можно сказать совершенно точно – предстоящая игра важна для обоих соперников. Поэтому я предполагаю, что в матче будет много борьбы и фолов, мелких и не очень.Ставка: в матче будет минимум 24 фола за 1,87.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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футбол, чемпионат россии по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей

"Арсенал" - "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу

09:36 02.10.2021
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© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Динамо" — "Арсенал"
Футбол. РПЛ. Матч Динамо — Арсенал - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Арсенал" и "Химки"
Матч X тура РПЛ между тульским "Арсеналом" и подмосковными "Химками" сложно отнести к топовым, но в нем есть своя изюминка. Клубы соседствуют в турнирной таблице в зоне стыковых матчей. "Канониры" на 13 месте (8 очков), а "красно-черные" на 14 позиции (7 очков).
Старт сезона "Арсенал" провалил. В шести турах тульская команда набрала всего четыре очка. Поражение от "Ахмата" (1:2) переполнило чашу терпения руководства клуба и Дмитрий Парфенов был уволен с поста главного тренера. На его место пришел Миодраг Божович и игра "канониров" сразу же преобразилась. Под руководством черногорского специалиста "Арсенал" набрал четыре очка – сыграл вничью с ЦСКА (2:2) и вырвал победу у "Нижнего Новгорода" (3:2). Первая осечка произошла в прошлом туре, когда туляки на выезде уступили "Уралу" (0:2).
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Химки" – "Краснодар"
Футбол. РПЛ. Матч Химки – Краснодар - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
Футбол. РПЛ. Матч "Химки" – "Краснодар"
© photo: Sputnik / Anton Denisov
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В аналогичной ситуации находятся и "Химки", которые не могут победить после второго тура. С тех пор подопечные Игоря Черевченко четырежды сыграли вничью и потерпели три поражения. С уверенностью можно сказать, что еще несколько таких матчей и руководство "Химок" может начать подыскивать новую кандидатуру на пост главного тренера.
В предстоящем противостоянии букмекеры не видят фаворита. На победу "Арсенала" предлагается коэффициент 2,62 (против 2,8 у "Химок"). На мой взгляд, вполне закономерный расклад.
Учитывая нестабильную игру обоих клубов, делать прогноз на исход матча я не буду. Ни один из результатов не станет чем-то из ряда вон выходящим. Одно можно сказать совершенно точно – предстоящая игра важна для обоих соперников. Поэтому я предполагаю, что в матче будет много борьбы и фолов, мелких и не очень.
Ставка: в матче будет минимум 24 фола за 1,87.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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