https://sputnik-georgia.ru/20211002/britni-spirs-namerena-ozvuchit-vsyu-pravdu-o-svoey-zhizni-pod-opekoy-v-intervyu-opre-uinfri-259966404.html

Бритни Спирс намерена озвучить всю правду о своей жизни под опекой в интервью Опре Уинфри

Бритни Спирс намерена озвучить всю правду о своей жизни под опекой в интервью Опре Уинфри

Поп-дива вдохновилась примером герцога и герцогини Сассекских, и решила пойти на смелый шаг 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T12:01+0400

2021-10-02T12:01+0400

2021-10-02T12:01+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

бритни спирс

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260117159_717:100:2402:1048_1920x0_80_0_0_2d7c3f3b53a82a0adb9f40e68226ab08.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Американская поп-исполнительница Бритни Спирс размышляет о том, чтобы прийти на ток-шоу к Опре Уинфри и рассказать всю правду о том, что с ней происходило за последние годы.Ходят слухи, что поп-дива мечтает рассказать "матери всех несчастных страдальцев, ее королевскому высочеству Опре" всю подноготную о жизни под опекой и своей долгой борьбе за личную свободу.Вышел трейлер скандальной документальной кинокартины о Бритни Спирс >>>"Интервью Гарри и Меган Маркл с Опрой растрогало Бритни", – рассказал Mirror источник из близкого окружения певицы."Бритни посмотрела несколько видео и ей понравилось то, как это было сделано. У нее много предложений, но она хочет именно к Опре. Опра и ее команда готовы взять у Бритни интервью", – продолжил источник.К слову, такое решение Бритни приняла после того, как Джейми Спирс поддержал ее ходатайство о прекращении опекунства, которое продолжалось долгих 13 лет. Бритни не раз заявляла, что хочет проживать свою жизнь сама. Самой решать свои дела, в том числе заботиться о собственном здоровье, собственноручно распоряжаться своими финансами, строить планы, а главное – выйти замуж и еще иметь детей.Однако на днях в жизни Бритни произошло особенное событие – суд Лос-Анджелеса остановил опекунство ее отца Джейми Спирса, который больше 10 лет контролировал поп-диву. Временным опекуном звезды стал ее бухгалтер, а сама артистка поспешила улететь в отпуск к Тихому океану.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бритни спирс, зарубежные звезды