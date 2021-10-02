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https://sputnik-georgia.ru/20211002/britni-spirs-namerena-ozvuchit-vsyu-pravdu-o-svoey-zhizni-pod-opekoy-v-intervyu-opre-uinfri-259966404.html
Бритни Спирс намерена озвучить всю правду о своей жизни под опекой в интервью Опре Уинфри
Бритни Спирс намерена озвучить всю правду о своей жизни под опекой в интервью Опре Уинфри
Поп-дива вдохновилась примером герцога и герцогини Сассекских, и решила пойти на смелый шаг 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T12:01+0400
2021-10-02T12:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
бритни спирс
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Американская поп-исполнительница Бритни Спирс размышляет о том, чтобы прийти на ток-шоу к Опре Уинфри и рассказать всю правду о том, что с ней происходило за последние годы.Ходят слухи, что поп-дива мечтает рассказать "матери всех несчастных страдальцев, ее королевскому высочеству Опре" всю подноготную о жизни под опекой и своей долгой борьбе за личную свободу.Вышел трейлер скандальной документальной кинокартины о Бритни Спирс &gt;&gt;&gt;"Интервью Гарри и Меган Маркл с Опрой растрогало Бритни", – рассказал Mirror источник из близкого окружения певицы."Бритни посмотрела несколько видео и ей понравилось то, как это было сделано. У нее много предложений, но она хочет именно к Опре. Опра и ее команда готовы взять у Бритни интервью", – продолжил источник.К слову, такое решение Бритни приняла после того, как Джейми Спирс поддержал ее ходатайство о прекращении опекунства, которое продолжалось долгих 13 лет. Бритни не раз заявляла, что хочет проживать свою жизнь сама. Самой решать свои дела, в том числе заботиться о собственном здоровье, собственноручно распоряжаться своими финансами, строить планы, а главное – выйти замуж и еще иметь детей.Однако на днях в жизни Бритни произошло особенное событие – суд Лос-Анджелеса остановил опекунство ее отца Джейми Спирса, который больше 10 лет контролировал поп-диву. Временным опекуном звезды стал ее бухгалтер, а сама артистка поспешила улететь в отпуск к Тихому океану.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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бритни спирс, зарубежные звезды

Бритни Спирс намерена озвучить всю правду о своей жизни под опекой в интервью Опре Уинфри

12:01 02.10.2021
41
© ETHAN MILLERБритни Спирс
Бритни Спирс - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© ETHAN MILLER
Поп-дива вдохновилась примером герцога и герцогини Сассекских, и решила пойти на смелый шаг
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Американская поп-исполнительница Бритни Спирс размышляет о том, чтобы прийти на ток-шоу к Опре Уинфри и рассказать всю правду о том, что с ней происходило за последние годы.
Ходят слухи, что поп-дива мечтает рассказать "матери всех несчастных страдальцев, ее королевскому высочеству Опре" всю подноготную о жизни под опекой и своей долгой борьбе за личную свободу.
Вышел трейлер скандальной документальной кинокартины о Бритни Спирс >>>
"Интервью Гарри и Меган Маркл с Опрой растрогало Бритни", – рассказал Mirror источник из близкого окружения певицы.
"Бритни посмотрела несколько видео и ей понравилось то, как это было сделано. У нее много предложений, но она хочет именно к Опре. Опра и ее команда готовы взять у Бритни интервью", – продолжил источник.
© AP Photo / Damian DovarganesБритни Спирс
Бритни Спирс - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
Бритни Спирс
© AP Photo / Damian Dovarganes
К слову, такое решение Бритни приняла после того, как Джейми Спирс поддержал ее ходатайство о прекращении опекунства, которое продолжалось долгих 13 лет.
Бритни не раз заявляла, что хочет проживать свою жизнь сама. Самой решать свои дела, в том числе заботиться о собственном здоровье, собственноручно распоряжаться своими финансами, строить планы, а главное – выйти замуж и еще иметь детей.
Однако на днях в жизни Бритни произошло особенное событие – суд Лос-Анджелеса остановил опекунство ее отца Джейми Спирса, который больше 10 лет контролировал поп-диву. Временным опекуном звезды стал ее бухгалтер, а сама артистка поспешила улететь в отпуск к Тихому океану.
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