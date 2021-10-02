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Илия II: мы с большой надеждой смотрим на выборы в Грузии
Илия II: мы с большой надеждой смотрим на выборы в Грузии
Глава Грузинской православной церкви зафиксировал свою позицию на выборах в органы местной власти 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T19:52+0400
2021-10-02T19:52+0400
2021-10-02T19:54+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II заявил, что с большой надеждой смотрит на сегодняшние выборы в стране.Католикос-Патриарх Грузии проголосовал в здании Патриархии, посредством переносной урны.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, илия второй, местные выборы, выборы
Илия II: мы с большой надеждой смотрим на выборы в Грузии
19:52 02.10.2021 (обновлено: 19:54 02.10.2021)
Глава Грузинской православной церкви зафиксировал свою позицию на выборах в органы местной власти
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II заявил, что с большой надеждой смотрит на сегодняшние выборы в стране.
Католикос-Патриарх Грузии проголосовал в здании Патриархии, посредством переносной урны.
"Мы с большой надеждой смотрим на сегодняшние выборы. Думаю, что те проблемы, которые стоят сегодня перед нашей страной, будут решены положительно. Да благословит Господь Грузию", - сказал Илия Илия II.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
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