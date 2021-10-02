https://sputnik-georgia.ru/20211002/vremya-tishiny-nachalos-v-gruzii---agitatsiya-v-den-vyborov-zapreschena-260107038.html

"Время тишины" началось в Грузии - агитация в день выборов запрещена

"Время тишины" началось в Грузии - агитация в день выборов запрещена

Агитация запрещена только в день выборов, 2 октября, с 00:00 до 20:00 по тбилисскому времени 02.10.2021, Sputnik Грузия

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местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. С полуночи 2 октября, в день выборов в органы местного самоуправления в Грузии, стартовало время тишины, которое продлится до 20:00.В этот период запрещена трансляция политической рекламы по телевидению и радио, размещение программ партий и блоков и их распространение.Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии >>Также нельзя звонить избирателям от имени партии и отправлять им сообщения.Кроме того, до окончания голосования, которое начнется в 8:00 утра, запрещена публикация опросов общественного мнения.В Грузии 2 октября выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло в 64 городах и районах. Регистрацию для участия в выборах прошли 43 партии.

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2021

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