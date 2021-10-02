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Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/vremya-tishiny-nachalos-v-gruzii---agitatsiya-v-den-vyborov-zapreschena-260107038.html
"Время тишины" началось в Грузии - агитация в день выборов запрещена
"Время тишины" началось в Грузии - агитация в день выборов запрещена
Агитация запрещена только в день выборов, 2 октября, с 00:00 до 20:00 по тбилисскому времени 02.10.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. С полуночи 2 октября, в день выборов в органы местного самоуправления в Грузии, стартовало время тишины, которое продлится до 20:00.В этот период запрещена трансляция политической рекламы по телевидению и радио, размещение программ партий и блоков и их распространение.Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии &gt;&gt;Также нельзя звонить избирателям от имени партии и отправлять им сообщения.Кроме того, до окончания голосования, которое начнется в 8:00 утра, запрещена публикация опросов общественного мнения.В Грузии 2 октября выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло в 64 городах и районах. Регистрацию для участия в выборах прошли 43 партии.
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политика, общество, новости, грузия

"Время тишины" началось в Грузии - агитация в день выборов запрещена

00:09 02.10.2021 (обновлено: 00:14 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovПарламентские выборы в Грузии 2020 - избирательная урна для голосования с бюллетенями
Парламентские выборы в Грузии 2020 - избирательная урна для голосования с бюллетенями - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Агитация запрещена только в день выборов, 2 октября, с 00:00 до 20:00 по тбилисскому времени
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. С полуночи 2 октября, в день выборов в органы местного самоуправления в Грузии, стартовало время тишины, которое продлится до 20:00.
В этот период запрещена трансляция политической рекламы по телевидению и радио, размещение программ партий и блоков и их распространение.
Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии >>
Также нельзя звонить избирателям от имени партии и отправлять им сообщения.
Кроме того, до окончания голосования, которое начнется в 8:00 утра, запрещена публикация опросов общественного мнения.
В Грузии 2 октября выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло в 64 городах и районах. Регистрацию для участия в выборах прошли 43 партии.
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