https://sputnik-georgia.ru/20211003/chuzhaya-semya---potemki-nepridumannaya-istoriya-o-nelegkom-brake-v-gruzii--259929368.html

Чужая семья - потемки: непридуманная история о нелегком браке в Грузии

Чужая семья - потемки: непридуманная история о нелегком браке в Грузии

Порой, чужой брак - это такая головоломка противоречий и чувств, что разгадывать ее дело глупое. Тем более, когда сами участники супружеского союза вконец... 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T16:01+0400

2021-10-03T16:01+0400

2021-10-03T16:01+0400

рассказы мариам сараджишвили

мариам сараджишвили

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На мужа моей подруги Заалико я всегда смотрела с восхищенным интересом музейного эксперта, будто передо мной не человек, а редкая греческая амфора. Мне вообще нравятся блатные типажи, а Заалико как нельзя лучше подходил под это определение. Нет, он никогда не сидел в тюрьме, но вел себя с такой неторопливой основательностью, будто за его сутулыми плечами имелось несколько ходок и минимум пять побегов. Он изъяснялся исключительно на витиеватом жаргоне, что иногда приходилось переспрашивать некоторые слова и рука сама тянулась их зафиксировать.При всем при этом Заалико был потомственным человеком умственного труда из очень уважаемой семьи тбилисских лекторов. Мама и папа были именно доценты с кандидатами, которые представляли собой почти вымерший вид книжных людей старой закалки. Диалоги отцов и детей в этой семье были отдельной темой, которую стоит воспеть отдельно.Моя подруга Марика была Заалико под стать. Кстати, она происходила из другой, не менее уважаемой тбилисской семьи с культом книги и прерогативой высшего образования. Тем не менее, Марика терпеть не могла никаких штампов и в поведении, и в жизни.Супруги жили в редкой симфонии. Оба любили юмор, простоту в общении, хорошую компанию своих многочисленных друзей, выкуривали по две пачки в день одних и тех же сигарет и даже пили всегда одну и ту же марку пива.У них родился сын Лука, и молодые наслаждались своим родительством на всю возможную катушку. Заалико исправно возил коляску с сыном в парк или стоял на бирже с со своими ребятами, пока все по очереди пытались развлечь малыша. На дворе были 90-ые годы. От экономических потрясений молодую семью оберегало старшее поколение с обеих сторон, и все мирно дрейфовали на бурливых волнах экономического кризиса.Я видела супругов довольно редко и пропустила какой-то этап семейной хроники.В очередной раз, заскочив к ним в гости и оставшись наедине с Марикой, я услышала новость.- Мы обвенчались с моим любимым.- ???- Я еще до того, как выйти замуж за Заалико, в десятом классе влюбилась в одного типа, Бидзину. Он был на 20 лет старше меня. Ну очень харизматичный тип. Что–то такое в нем было, от чего женщины тают. Нет, не красота. Словами не могу выразить. Но мой отец поломал нам всю малину. Бидзина неожиданно пропал из моей жизни, бесследно, не звонил и не писал. Я пострадала, поплакала ночами в подушку и в итоге приналегла на учебу, поступила в институт. Через год встретила Заалико и вышла за него замуж. Учти, мы до сих пор принципиально не расписаны и не венчаны. Терпеть не могу любой обязаловки и рамок, "делать что-то, потому что кто-то так делает".И вдруг недавно я встретила Бидзину на улице, живого, с лишними килограммами и порядочной лысиной. Естественно, мы бросились друг к другу. Выяснилось, что мой отец тогда выловил его, каким-то образом заставил уехать из города (у меня он был еще тот орел и беркут в одном лице), лишь бы Бидзина не стоял у меня на пути. Папа боялся, что я могла наделать глупости. Двадцать лет разницы это тебе не шутки.Старая любовь вспыхнула с новой силой. Пара встреч, и мы приняли решение. Я оставила Луку Заалико и убежала к Бидзине. На эмоциях мы тут же поехали прямиком во Мцхета и венчались. Нам очень хотелось зафиксировать свою любовь.Что поднялось в убане (груз. "районе" - примеч. ред.), ты не можешь себе представить. Тонны грязи вылились на мою голову. Короче говоря, мы пожили месяц, и у меня открылись глаза. Оказывается, ни один на свете мужчина не стоит мизинца моего сына. Все они плюс–минус одинаковые. И я написала Заалико, что очень сожалею, что так вышло, хочу видеть сына.В убане поднялся десятый вал, опять эшелоны гадости в мой адрес. Все его друзья собрались на консилиум – пускать меня к сыну или нет. Как именно сделать больнее.Тут вмешался его дядя и сказал золотые слова: "Она хорошая, и лучше вам помириться. Все бывает. Ребенку нужна мать..." В итоге после длительных разборок мы помирились.Я слушала Марику и не верила своим ушам. Заалико поднялся в моих глазах на недосягаемую высоту. Переступить через свои принципы, простить предательство жены, да он просто несвятой святой на фоне всех остальных.После этого Марика, как ни в чем не бывало, перешла на более прозаические новости. Потом мы снова на какое- то время потеряли друг друга из вида.Жизнь текла дальше. У Заалико и Марики скоро родился Зука, и я часто видела счастливого папашу в парке или в кругу друзей с бутылками пива. Заалико был в восторге от сыновей и уверял меня при каждой встрече.- Смотри, какой пивист растет! Моя порода! – и светился счастливой улыбкой.Работать он так и не начинал, живя одним днем и общеубанскими интересами. Марика занималась домашними делами, готовкой, деланьем закруток, которые ей всегда удавались на пять с плюсом, и учила уроки со старшим Лукой. Родители Заалико подкидывали молодым денежки и продукты из деревни. Как-то так, общими усилиями они и жили. Еще надо тут отметить исключительный талант Марики к экономии. Она вечно что-то перешивала, вязала, сушила яблоки, зелень на зиму, но при этом дома у них всегда было полно друзей и пиво было в обязательном порядке. Иногда пили и что-то покрепче, сидя на своей крошечной кухоньке и дымя сигаретами. Говорили о мировых проблемах, политике, убанских новостях, инопланетянах и еще о тысяче разных вещей.Заалико обычно поднимал тост за Марику.- Ни у кого нет такой заводной жены, как у меня!Марика, в свою очередь, отвечала, что Заалико золото и алмаз в одном лице. А если б еще и работал, то просто был бы бесценным благородным металлом высшей пробы.Периодически она пыталась искать для него работу, одалживать деньги, чтобы отвести мужа к зубному или вязала ему очередной жилет или шарф с каким-то замысловатым узором.Мне отдельно говорила, что их брак устоялся и прошел через такую хитрую мясорубку и потому:- Просто варианта нет, чтоб мы разбежались.Я наблюдала эти сердечные излияния и думала, что вот, наконец-то, вижу людей, которые полностью счастливы. Нашли в себе мужество начать жизнь после надлома в отношениях, и вот как все хорошо и гармонично складывается. Это на фоне эпидемии разводов среди общих знакомых.Но прошло еще лет десять, и они развелись.- Что же могло случиться? – спрашиваю, узнав о катастрофе.- Не было сил терпеть его пьянки и ломки, – ответила буднично Марика. – Думала, все смогу, оказывается нет. Да и смысла продолжать жизнь вместе не было. Один вред для детей.- Разве Заалико был наркушей? Никогда бы не подумала.- О, я умело маскировала ситуацию, – улыбнулась Марика. – Могу докторскую написать по наркологии. Только, жаль, никому не надо...Напрашивалась старая истина: не восхищайся никем, пока жив человек. Никогда не знаешь, как развернутся события через пять минут в самой идиллической ситуации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

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рассказы мариам сараджишвили, мариам сараджишвили