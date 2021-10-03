https://sputnik-georgia.ru/20211003/goroskop-na-segodnya-4-oktyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-260139900.html

Гороскоп на сегодня 4 октября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 4 октября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на понедельник, 4 октября, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого... 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T10:31+0400

2021-10-03T10:31+0400

2021-10-03T10:31+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 4 октября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.От активности Овнов будет зависеть 4 октября успех на работе – дополнительные обязательства станут первым шагом на пути к карьерному росту. Знак зодиака сможет сегодня удачно вложить средства. Вторую половину дня гороскоп рекомендует уделить домашним обязанностям – Овны смогут решить одну из важных проблем в семье. Любые диеты и оздоровительные упражнения пойдут сегодня на пользу.Космос гарантирует Тельцам успех в любых начинаниях. Возможно повышение по службе. Знак зодиака может сегодня заняться любимым делом и развиваться – рисовать, читать и ходить на творческие мастер-классы. Благоприятно сегодня расширять социальные контакты и обзаводиться новыми полезными знакомствами. Гороскоп советует Тельцам упрочить сегодня супружеские отношения. Одиноких ждет красочное любовное увлечение.Гороскоп советует Близнецам избавиться от проекта, который отнимает много времени и усилий, но фактической отдачи не приносит. Причиной скандалов и ссор у семейных Близнецов может стать нехватка денег. Гороскоп рекомендует не совершать крупных покупок не посоветовавшись предварительно со своей второй половиной. Знаку зодиака нужно укреплять иммунитет, поэтому вечером лучше гулять на открытом воздухе – это поможет снять дневной стресс и избавиться от накопившегося негатива.Гороскоп рекомендует Ракам сосредоточиться 4 октября на основной цели и осуществить запланированное. Благоприятно сегодня для решения денежных вопросов. Материальное положение знака зодиака скоро улучшится. Гороскоп советует Ракам быть более снисходительными к близким и не требовать слишком многого от них. Знаку зодиака нужно больше отдыхать, ибо нескончаемые нагрузки в рабочее время, переживания и недостаток сна приведут к изнурению.Львам 4 октября нужно расставить приоритеты и действовать тактически. Знаку зодиака следует быть увереннее, никто их планов не разрушит. Благоприятны сегодня общение в коллективе, совместная работа или групповые занятия. Семейных Львов ждут мелкие бытовые хлопоты, но загружать себя до краев гороскоп не советует. Знаку зодиака следует проявить терпение и тактичность – возможна ссора с близким человеком.Девам 4 октября нужно сделать акцент на карьерном росте, но решать финансовые вопросы сегодня не стоит. Для семейных Дев день пройдет спокойно, особенно если знак зодиака умеет находить разумный компромисс. Гороскоп рекомендует Девам не перегружать нервную систему эмоциями, сохранять спокойствие и позитивный настрой в любой ситуации. Употребление мясных продуктов и алкогольных напитков негативно скажется сегодня на здоровье.Весы 4 октября смогут удачно начать новые отношения как в делах, так и в личной жизни. У знака зодиака сегодня появится возможность улучшить свое экономическое положение. Гороскоп советует не отказываться от возможности дополнительно заработать, которая появится сегодня. Иммунитет помогут укрепить регулярные прогулки на свежем воздухе. Знаку зодиака необходимо включите в ежедневный распорядок легкие физические нагрузки.Скорпионам придется самоотверженно работать, чтобы добиться необходимого результата. Гороскоп рекомендует инвестировать сегодня в недвижимость, если есть свободные деньги. Благоприятно сегодня для общения и ностальгии – о себе могут напомнить старые привязанности и прежние привычки. Не стоит нервничать по пустякам и принимать все близко к сердцу – лучше поберечь свое психологическое здоровье.Стрельцам 4 октября нужно быть готовым к переменам – их результат обещает быть достойным. Удача будет сопутствовать знаку зодиака на каждом шагу. Благоприятно сегодня для финансового планирования, составления графика предстоящих затрат и денежных поступлений. Самочувствие знака зодиака незначительно ухудшится. Гороскоп советует пропустить сегодня посещение спортзала, чтобы не усугубить недомогание.Козерогам гороскоп рекомендует найти сегодня время для повышения квалификации, чтобы претендовать на руководящую должность и на более высокий оклад. Благоприятно 4 октября для заключения договоров, бизнес-сделок и долгосрочных контрактов. Покупки, совершенные знаком зодиака сегодня, будут удачными. Гороскоп советует не брать на себя дополнительных обязательств и больше отдыхать, ибо переутомление может вызвать бессонницу.Водолеям космос обещает удачное решение застарелой проблемы – знаку зодиака нужно только приложить усилия и применить фантазию. Любые начинания по работе гороскоп рекомендует отложить, а также не планировать сегодня крупных сделок и дорогостоящих покупок. Семейным Водолеям придется решать накопившиеся бытовые вопросы. Гороскоп рекомендует знаку зодиака следить за рационом и отказаться от полуфабрикатов и колбасных изделий.Рыбам 4 октября нужно воздержаться от активных действ в профессиональной сфере. Гороскоп предписывает знаку зодиака развлекаться и отдыхать. Самочувствие Рыб сегодня ухудшится – частое потребление фастфуда вызовет проблемы с желудком. Чрезмерная занятость знака зодиака на работе неблагоприятно влияет на его личную жизнь. Гороскоп советует окунуться с головой в приключения, чтобы наверстать упущенное.Материал подготовлен на основе открытых источников

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гороскоп