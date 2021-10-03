https://sputnik-georgia.ru/20211003/gruzinskaya-mechta-nabiraet-4766-golosov---podschitano-bolee-50-protokolov-260157611.html

"Грузинская мечта" набирает 47,66% голосов – подсчитано более 50% протоколов

"Грузинская мечта" набирает 47,66% голосов – подсчитано более 50% протоколов

Действующие власти пока преодолевают барьер в 43%, предусмотренный соглашением Шарля Мишеля 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T08:45+0400

2021-10-03T08:45+0400

2021-10-03T09:35+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местной власти с 47,66% голосов избирателей, об этом свидетельствуют оперативные данные ЦИК Грузии.Местные выборы как референдум? Фото с избирательных участков>>Центризбирком Грузии обнародовал предварительные данные выборов с 56,13% избирательных участков.Самая крупная оппозиционная партия "Единое нацдвижение" набирает 31,06%, на третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" с 7,3% голосов.Выборы в Грузии в местные органы власти прошли 2 октября. Явка избирателей составила 51,92%.Вопрос референдумаМестные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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