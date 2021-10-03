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Явка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/gruzinskaya-mechta-obnarodovala-svoi-rezultaty-podscheta-golosov-260154978.html
"Грузинская мечта" обнародовала свои результаты подсчета голосов
"Грузинская мечта" обнародовала свои результаты подсчета голосов
Правящая партия ведет свой параллельный подсчет голосов избирателей 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T01:31+0400
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местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местной власти Грузии, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе на специальном брифинге.Правящая партия ведет свой параллельный подсчет голосов избирателей на основании протоколов, присланных их наблюдателями с участков.К этому времени партия распологает итогами с 594 участков, это 15,87% от общего числа избирательных участков (3664).Голоса избирателей, по данным "Грузинской мечты", распределились следующим образом:Официальных данных ЦИК Грузии пока нет, ведомство предупредило граждан, что они появятся не ранее, чем через семь-восемь часов после закрытия участков (20:00 тбс). Такую задержку с результатами в Центризберкоме объясняют большим колличеством бюллетеней, которые необходимо подсчитать. Всего избиратели на выборах получали по три бюллетеня: один для выборов мэра, второй - для выборов депутата сакребуло по партийным спискам и третий - для выборов мажоритарных депутатов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, грузинская мечта, местные выборы, выборы

"Грузинская мечта" обнародовала свои результаты подсчета голосов

01:31 03.10.2021 (обновлено: 01:52 03.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе выступает перед сторонниками у офиса "Грузинской мечты" после местных выборов
Ираклий Кобахидзе выступает перед сторонниками у офиса Грузинской мечты после местных выборов - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Правящая партия ведет свой параллельный подсчет голосов избирателей
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местной власти Грузии, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе на специальном брифинге.
Правящая партия ведет свой параллельный подсчет голосов избирателей на основании протоколов, присланных их наблюдателями с участков.
К этому времени партия распологает итогами с 594 участков, это 15,87% от общего числа избирательных участков (3664).
Голоса избирателей, по данным "Грузинской мечты", распределились следующим образом:
"Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 52,71%
"Единое национальное движение" – 29,14%
"Для Грузии" – 5,69%
"Лело для Грузии" – 2,33%
"Альянс патриотов Грузии" – 1,6%
"Третья Сила" - 1,41%
"Лейбористская партия" – 1,35%
"Гирчи - Больше свободы" – 0,63%
"Новый политический центр Гирчи" – 0,62%
"Граждане" – 0,4%
Официальных данных ЦИК Грузии пока нет, ведомство предупредило граждан, что они появятся не ранее, чем через семь-восемь часов после закрытия участков (20:00 тбс). Такую задержку с результатами в Центризберкоме объясняют большим колличеством бюллетеней, которые необходимо подсчитать.
Всего избиратели на выборах получали по три бюллетеня: один для выборов мэра, второй - для выборов депутата сакребуло по партийным спискам и третий - для выборов мажоритарных депутатов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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