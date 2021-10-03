https://sputnik-georgia.ru/20211003/gruzinskaya-mechta-obnarodovala-svoi-rezultaty-podscheta-golosov-260154978.html

"Грузинская мечта" обнародовала свои результаты подсчета голосов

"Грузинская мечта" обнародовала свои результаты подсчета голосов

Правящая партия ведет свой параллельный подсчет голосов избирателей 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T01:31+0400

2021-10-03T01:31+0400

2021-10-03T01:52+0400

местные выборы в грузии 2021

новости

грузия

грузинская мечта

местные выборы

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260146144_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_f864ebae431dafc61fccac242274395e.jpg

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местной власти Грузии, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе на специальном брифинге.Правящая партия ведет свой параллельный подсчет голосов избирателей на основании протоколов, присланных их наблюдателями с участков.К этому времени партия распологает итогами с 594 участков, это 15,87% от общего числа избирательных участков (3664).Голоса избирателей, по данным "Грузинской мечты", распределились следующим образом:Официальных данных ЦИК Грузии пока нет, ведомство предупредило граждан, что они появятся не ранее, чем через семь-восемь часов после закрытия участков (20:00 тбс). Такую задержку с результатами в Центризберкоме объясняют большим колличеством бюллетеней, которые необходимо подсчитать. Всего избиратели на выборах получали по три бюллетеня: один для выборов мэра, второй - для выборов депутата сакребуло по партийным спискам и третий - для выборов мажоритарных депутатов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, грузинская мечта, местные выборы, выборы