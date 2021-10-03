https://sputnik-georgia.ru/20211003/pochemu-tsik-gruzii-opozdal-s-publikatsiey-predvaritelnykh-rezultatov-vyborov-260158662.html

Почему ЦИК Грузии опоздал с публикацией предварительных результатов выборов

Почему ЦИК Грузии опоздал с публикацией предварительных результатов выборов

Центризбирком не смог получить своевременно итоговые протоколы по выборам из окружных избирательных комиссий 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T09:26+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Из-за высокой ответственности – так председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили объяснил, почему предварительные данные результатов голосования на местных выборах на сайте ЦИК были обнародованы с опозданием.Как отметил Каландаришвили, ЦИК не располагал всеми итоговыми протоколами комиссий, поэтому предварительные данные нельзя было публиковать.Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 52 городах>>Оценивая работу ЦИК, заместитель председателя Центризбиркома от оппозиции Георгий Сиоридзе со своей стороны заявил, что Центральная избирательная комиссия "не прошла на первом же этапе проверку – процесс был затянут искусственно"."Процесс (подведения предварительных итогов) был затянут искусственно как на избирательных участках, так и с доставкой протоколов на окружном уровне, затем то же самое с их отправкой в ЦИК и обнародованием", – сказал Сиоридзе. И в оппозиции считают, что процесс обнародования предварительных итогов выборов затягивался искусственно, поскольку картина вырисовывалась далеко не в пользу "Грузинской мечты". Вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах>>2 октября в Грузии состоялись муниципальные выборы. Граждане выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районных собраний (сакребуло).Сакребуло комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.По предварительным данным ЦИК, явка составила 51,92%. По результатам на это время, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" лидирует в пропорциональных выборах в местные совещательные органы в 12 городах.На первое место "Нацдвижение" вышло в Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Сенаки, Цхалтубо, Дманиси, Гардабани, Рустави, Телави, Хуло, Сенаки и Ахмета.В остальных 52 городах лидирует правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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