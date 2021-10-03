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Явка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/pochemu-tsik-gruzii-opozdal-s-publikatsiey-predvaritelnykh-rezultatov-vyborov-260158662.html
Почему ЦИК Грузии опоздал с публикацией предварительных результатов выборов
Почему ЦИК Грузии опоздал с публикацией предварительных результатов выборов
Центризбирком не смог получить своевременно итоговые протоколы по выборам из окружных избирательных комиссий 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T09:26+0400
2021-10-03T09:36+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Из-за высокой ответственности – так председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили объяснил, почему предварительные данные результатов голосования на местных выборах на сайте ЦИК были обнародованы с опозданием.Как отметил Каландаришвили, ЦИК не располагал всеми итоговыми протоколами комиссий, поэтому предварительные данные нельзя было публиковать.Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 52 городах&gt;&gt;Оценивая работу ЦИК, заместитель председателя Центризбиркома от оппозиции Георгий Сиоридзе со своей стороны заявил, что Центральная избирательная комиссия "не прошла на первом же этапе проверку – процесс был затянут искусственно"."Процесс (подведения предварительных итогов) был затянут искусственно как на избирательных участках, так и с доставкой протоколов на окружном уровне, затем то же самое с их отправкой в ЦИК и обнародованием", – сказал Сиоридзе. И в оппозиции считают, что процесс обнародования предварительных итогов выборов затягивался искусственно, поскольку картина вырисовывалась далеко не в пользу "Грузинской мечты". Вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах&gt;&gt;2 октября в Грузии состоялись муниципальные выборы. Граждане выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районных собраний (сакребуло).Сакребуло комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.По предварительным данным ЦИК, явка составила 51,92%. По результатам на это время, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" лидирует в пропорциональных выборах в местные совещательные органы в 12 городах.На первое место "Нацдвижение" вышло в Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Сенаки, Цхалтубо, Дманиси, Гардабани, Рустави, Телави, Хуло, Сенаки и Ахмета.В остальных 52 городах лидирует правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, местные выборы

Почему ЦИК Грузии опоздал с публикацией предварительных результатов выборов

09:26 03.10.2021 (обновлено: 09:36 03.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovЦентральная избирательная комиссия Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Центризбирком не смог получить своевременно итоговые протоколы по выборам из окружных избирательных комиссий
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Из-за высокой ответственности – так председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили объяснил, почему предварительные данные результатов голосования на местных выборах на сайте ЦИК были обнародованы с опозданием.
Как отметил Каландаришвили, ЦИК не располагал всеми итоговыми протоколами комиссий, поэтому предварительные данные нельзя было публиковать.
Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 52 городах>>

"В связи с очень высоким общественным интересом к этим выборам и их результатам, мы хотели опубликовать предварительные данные так, чтобы они отражали максимально реальную картину по пропорциональным выборам, а такой возможности у нас не было. Именно из-за этой высокой ответственности избирательная администрация хотела, чтобы предварительные данные были репрезентативными. Поэтому нам пришлось ждать итоговые протоколы из всех округов", – сказал Георгий Каландаришвили.

Оценивая работу ЦИК, заместитель председателя Центризбиркома от оппозиции Георгий Сиоридзе со своей стороны заявил, что Центральная избирательная комиссия "не прошла на первом же этапе проверку – процесс был затянут искусственно".
"Процесс (подведения предварительных итогов) был затянут искусственно как на избирательных участках, так и с доставкой протоколов на окружном уровне, затем то же самое с их отправкой в ЦИК и обнародованием", – сказал Сиоридзе.
И в оппозиции считают, что процесс обнародования предварительных итогов выборов затягивался искусственно, поскольку картина вырисовывалась далеко не в пользу "Грузинской мечты".
Вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах>>
2 октября в Грузии состоялись муниципальные выборы. Граждане выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районных собраний (сакребуло).
Сакребуло комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.
По предварительным данным ЦИК, явка составила 51,92%. По результатам на это время, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" лидирует в пропорциональных выборах в местные совещательные органы в 12 городах.
На первое место "Нацдвижение" вышло в Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Сенаки, Цхалтубо, Дманиси, Гардабани, Рустави, Телави, Хуло, Сенаки и Ахмета.
В остальных 52 городах лидирует правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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