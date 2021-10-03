Четвертая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией.
Все о коронавирусе в Грузии за сутки – последние данные
14:04 03.10.2021 (обновлено: 14:05 03.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках рядом с такси
© photo: Sputnik / Stringer
В стране 18 898 активных случаев заражения, из которых 4 102 человека проходят лечение в больницах, состояние 983 пациентов расценивается как тяжелое
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 22 107 тестов на коронавирус, 11 626 – на антиген, 10 481 – ПЦР-тест, и выявлено 1 164 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.
За последние сутки вакцинировано 5 159 человек. Всего вакцинацию прошли 1 813,7 тысячи человек, из них получили две дозы 825,3 тысячи, что составляет 28,9% взрослого населения страны.
В настоящее время в Грузии подтверждено 617 753 случая коронавируса. Из них выздоровел 589 791 человек, умерли 9 038 больных, из них 33 – за последние сутки.
Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Тбилиси
|596
|Имерети
|229
|Кахети
|168
|Самегрело - Земо Сванети
|125
|Аджария
|79
|Квемо Картли
|65
|Шида Картли
|36
|Самцхе-Джавахети
|27
|Мцхета-Мтианети
|23
|Гурия
|9
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|4
В стране 18 898 активных случаев заражения, из которых 4 102 человека проходят лечение в больницах.
На данном этапе в Грузии состояние 983 пациентов расценивается как тяжелое, 248 человек находятся на искусственном дыхании. 675 человек размещены в клинических гостиницах. 14 121 человек проходят курс лечения от вируса в домашних условиях.
Первый случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован в Грузии 26 февраля 2020.
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