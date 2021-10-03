https://sputnik-georgia.ru/20211003/vse-o-koronaviruse-v-gruzii-za-sutki--poslednie-dannye-260166725.html

Все о коронавирусе в Грузии за сутки – последние данные

Все о коронавирусе в Грузии за сутки – последние данные

В стране 18 898 активных случаев заражения, из которых 4 102 человека проходят лечение в больницах, состояние 983 пациентов расценивается как тяжелое 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T14:04+0400

2021-10-03T14:04+0400

2021-10-03T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 22 107 тестов на коронавирус, 11 626 – на антиген, 10 481 – ПЦР-тест, и выявлено 1 164 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.За последние сутки вакцинировано 5 159 человек. Всего вакцинацию прошли 1 813,7 тысячи человек, из них получили две дозы 825,3 тысячи, что составляет 28,9% взрослого населения страны.В настоящее время в Грузии подтверждено 617 753 случая коронавируса. Из них выздоровел 589 791 человек, умерли 9 038 больных, из них 33 – за последние сутки.Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:В стране 18 898 активных случаев заражения, из которых 4 102 человека проходят лечение в больницах.На данном этапе в Грузии состояние 983 пациентов расценивается как тяжелое, 248 человек находятся на искусственном дыхании. 675 человек размещены в клинических гостиницах. 14 121 человек проходят курс лечения от вируса в домашних условиях.Первый случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован в Грузии 26 февраля 2020.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19