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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией.
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Все о коронавирусе в Грузии за сутки – последние данные
Все о коронавирусе в Грузии за сутки – последние данные
В стране 18 898 активных случаев заражения, из которых 4 102 человека проходят лечение в больницах, состояние 983 пациентов расценивается как тяжелое 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 22 107 тестов на коронавирус, 11 626 – на антиген, 10 481 – ПЦР-тест, и выявлено 1 164 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.За последние сутки вакцинировано 5 159 человек. Всего вакцинацию прошли 1 813,7 тысячи человек, из них получили две дозы 825,3 тысячи, что составляет 28,9% взрослого населения страны.В настоящее время в Грузии подтверждено 617 753 случая коронавируса. Из них выздоровел 589 791 человек, умерли 9 038 больных, из них 33 – за последние сутки.Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:В стране 18 898 активных случаев заражения, из которых 4 102 человека проходят лечение в больницах.На данном этапе в Грузии состояние 983 пациентов расценивается как тяжелое, 248 человек находятся на искусственном дыхании. 675 человек размещены в клинических гостиницах. 14 121 человек проходят курс лечения от вируса в домашних условиях.Первый случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован в Грузии 26 февраля 2020.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Все о коронавирусе в Грузии за сутки – последние данные

14:04 03.10.2021 (обновлено: 14:05 03.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках рядом с такси
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках рядом с такси - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
В стране 18 898 активных случаев заражения, из которых 4 102 человека проходят лечение в больницах, состояние 983 пациентов расценивается как тяжелое
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 22 107 тестов на коронавирус, 11 626 – на антиген, 10 481 – ПЦР-тест, и выявлено 1 164 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.
За последние сутки вакцинировано 5 159 человек. Всего вакцинацию прошли 1 813,7 тысячи человек, из них получили две дозы 825,3 тысячи, что составляет 28,9% взрослого населения страны.
В настоящее время в Грузии подтверждено 617 753 случая коронавируса. Из них выздоровел 589 791 человек, умерли 9 038 больных, из них 33 – за последние сутки.
Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:
Регион Число новых случаев
Тбилиси 596
Имерети 229
Кахети 168
Самегрело - Земо Сванети 125
Аджария 79
Квемо Картли 65
Шида Картли 36
Самцхе-Джавахети 27
Мцхета-Мтианети 23
Гурия 9
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 4
В стране 18 898 активных случаев заражения, из которых 4 102 человека проходят лечение в больницах.
На данном этапе в Грузии состояние 983 пациентов расценивается как тяжелое, 248 человек находятся на искусственном дыхании. 675 человек размещены в клинических гостиницах. 14 121 человек проходят курс лечения от вируса в домашних условиях.
Первый случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован в Грузии 26 февраля 2020.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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