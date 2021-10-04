https://sputnik-georgia.ru/20211004/konsul-ukrainy-v-gruzii-navestil-saakashvili-v-tyurme-260211929.html

Консул Украины в Грузии навестила Саакашвили в тюрьме

Консул Украины в Грузии навестила Саакашвили в тюрьме

Бывший глава государства не жаловался на условия содержания в тюрьме 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T17:53+0400

2021-10-04T17:53+0400

2021-10-04T18:20+0400

возвращение и арест саакашвили

новости

грузия

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Украинский консул посетил в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, его состояние удовлетворительное, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.Пресс-секретарь добавил, что МИД Украины и украинское посольство в Тбилиси оказывают Саакашвили консульскую и правовую помощь.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

возвращение и арест саакашвили, новости, грузия, михаил саакашвили