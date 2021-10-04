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Консул Украины в Грузии навестила Саакашвили в тюрьме
Консул Украины в Грузии навестила Саакашвили в тюрьме
Бывший глава государства не жаловался на условия содержания в тюрьме 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T17:53+0400
2021-10-04T17:53+0400
2021-10-04T18:20+0400
возвращение и арест саакашвили
новости
грузия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Украинский консул посетил в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, его состояние удовлетворительное, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.Пресс-секретарь добавил, что МИД Украины и украинское посольство в Тбилиси оказывают Саакашвили консульскую и правовую помощь.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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возвращение и арест саакашвили, новости, грузия, михаил саакашвили
Консул Украины в Грузии навестила Саакашвили в тюрьме
17:53 04.10.2021 (обновлено: 18:20 04.10.2021)
Бывший глава государства не жаловался на условия содержания в тюрьме
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Украинский консул посетил в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, его состояние удовлетворительное, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.
"Украинский консул сегодня посетила гражданина Украины Саакашвили в пенитенциарном учреждении города Рустави в Грузии. Состояние Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал", - сказал Николенко.
Пресс-секретарь добавил, что МИД Украины и украинское посольство в Тбилиси оказывают Саакашвили консульскую и правовую помощь.
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