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Ливень в Аджарии – затоплены улицы Батуми
Ливень в Аджарии – затоплены улицы Батуми
Затяжные дожди вызвали очередное наводнение в столице Аджарии 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T12:58+0400
2021-10-04T12:58+0400
2021-10-04T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В результате непрекращающихся второй день дождей в Батуми затоплены улицы города, сообщает Аджарское телевидение.Из-за ливня особенно тяжелая ситуация на улицах Давида Агмашенебели, Деметре Тавдадебули, Багратиони, Шавшети и так называемом поселке Чаоби.Автомобильное движение в Батуми затруднено.В компания "Батумис цкали" на горячую линию поступило семь сообщений. Затоплены жилые дома и коммерческие объекты. На месте мобилизована спецтехника и начаты работы по выкачке воды. Несколько улиц затоплены полностью.Синоптики до 6 октября прогнозируют холодную и дождливую погоду. Ожидается и сильный ветер.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, батуми, наводнение
Ливень в Аджарии – затоплены улицы Батуми
12:58 04.10.2021 (обновлено: 13:03 04.10.2021)
Затяжные дожди вызвали очередное наводнение в столице Аджарии
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik.
В результате непрекращающихся второй день дождей в Батуми затоплены улицы города, сообщает Аджарское телевидение
.
Из-за ливня особенно тяжелая ситуация на улицах Давида Агмашенебели, Деметре Тавдадебули, Багратиони, Шавшети и так называемом поселке Чаоби.
Автомобильное движение в Батуми затруднено.
В компания "Батумис цкали" на горячую линию поступило семь сообщений. Затоплены жилые дома и коммерческие объекты. На месте мобилизована спецтехника и начаты работы по выкачке воды. Несколько улиц затоплены полностью.
Синоптики до 6 октября прогнозируют холодную и дождливую погоду. Ожидается и сильный ветер.
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