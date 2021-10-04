https://sputnik-georgia.ru/20211004/liven-v-adzharii--zatopleny-ulitsy-batumi-260192440.html

Ливень в Аджарии – затоплены улицы Батуми

Ливень в Аджарии – затоплены улицы Батуми

Затяжные дожди вызвали очередное наводнение в столице Аджарии 04.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В результате непрекращающихся второй день дождей в Батуми затоплены улицы города, сообщает Аджарское телевидение.Из-за ливня особенно тяжелая ситуация на улицах Давида Агмашенебели, Деметре Тавдадебули, Багратиони, Шавшети и так называемом поселке Чаоби.Автомобильное движение в Батуми затруднено.В компания "Батумис цкали" на горячую линию поступило семь сообщений. Затоплены жилые дома и коммерческие объекты. На месте мобилизована спецтехника и начаты работы по выкачке воды. Несколько улиц затоплены полностью.Синоптики до 6 октября прогнозируют холодную и дождливую погоду. Ожидается и сильный ветер.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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