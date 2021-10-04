https://sputnik-georgia.ru/20211004/vybory-2021-polozhili-nachalo-novomu-etapu-grazhdanskogo-protivostoyaniya-v-gruzii-260202508.html

Выборы 2021 положили начало новому этапу гражданского противостояния в Грузии

Выборы 2021 положили начало новому этапу гражданского противостояния в Грузии

Итоги местных выборов в Грузии - мнение эксперта

2021-10-04T15:31+0400

2021-10-04T15:31+0400

2021-10-04T16:04+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

общество

грузия

аналитика

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Выборы в органы местного самоуправления в Грузии 2 октября 2021 года прошли как никогда честно – международные наблюдатели и даже оппозиция признают их "справедливыми и прозрачными". Избирались 64 мэра и 2 тысячи 68 членов шестидесяти четырех сакребуло – городских и муниципальных собраний, как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе.В результате полного отсутствия фальсификаций в избирательных комиссиях и давления извне, 30 октября 2021 года в 20 муниципалитетах из 64, в том числе в столице, состоится второй тур.Беспрецедентно высокой, по сравнению со всеми прошлыми выборами (местными, парламентскими, президентскими), была и явка избирателей – 51% от общего числа избирателей (3 513 884 человека).Голоса в масштабах Грузии распределились следующим образом (по итогам подсчета 99,97 участков):– правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" (далее – ГМ, учредитель – Бидзина Иванишвили) взяла 46,68% голосов, за нее проголосовали 822 669 избирателей;– экс-правящая и главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" (далее – ЕНД, учредитель и лидер – Михаил Саакашвили) взяла 30,7%, за нее отдали голос 541 069 избирателей;– оппозиционная партия "Гахария – для Грузии" (учредитель и лидер – Георгий Гахария) взяла 7,8%, ей дали голос 137 414 избирателей.Остальные 6 партий, преодолевшие барьер в 1%, взяли в общей сложности приблизительно 9,2% голосов.Нетрудно заметить, что разница между партией власти ГМ и партией оппозиции ЕНД составляет 16%, и если бы в феврале этого года премьер-министр Грузии Георгий Гахария не подал в отставку и не увел за собой часть электората правящей ГМ, из которого создал свою партию "Для Грузии", то 7% процентов голосов, которая взяала эта новоиспеченная на базе ГМ партия, добавились бы к 47% голосов ГМ и надобность в проведении 2 тура не возникла (47%+7%=54%). Правящая партия "Грузинская мечта" победила бы на выборах местного самоуправления в 1-м же туре не с 47%, а уже с 54% голосов, и ее отрыв от главной оппозиционной партии ЕНД составил бы не 17%, а 24% голосов.Однако, такое, вероятно, произойдет во 2-м туре: избиратели, проголосовавшие в 1-м туре за партию Гахария, во 2-м туре с участием ГМ и ЕНД поддержат партию власти ГМ, а не оппозиционную ЕНД, потому что это бывший электорат ГМ, принципиально голосовавший против экс-правящей партии Саакашвили 9 лет начиная с 2012 года. А вот вероятность, что вышеперечисленные 6 оппозиционных партий, взявшие в совокупности 9%, отдадут во 2-м туре свои голоса ЕНД, равна нулю, разве что две из них, как "Европейская Грузия" и "Гирчи – больше свободы", созданные на базе ЕНД после фиаско партии Саакашвили на парламентских выборах 2012 года.Сходство выборов местного самоуправления 2021 года с парламентскими 2012 года в том, что и тогда, и сегодня ЕНД "дышит в затылок" ГМ, а разница в том, что в 2012 году ГМ была не партией, а партийной Коалицией "Грузинская мечта", именно так назывался избирательный субъект, объединивший "под крылом" партии "Грузинская мечта" еще 4 партии.Электорат Гахария – это законопослушные приличные граждане, справедливо недовольные многочисленными ошибками правления ГМ за 9 лет, но категорически не согласные с реанимацией режима Саакашвили. Поэтому, если бы Гахария не создал свою партию и не оттянул эту категорию избирателей на себя, они вполне могли раствориться в вышеперечисленных 6 малоперспективных оппозиционных партиях. Тем самым Бидзине Иванишвили удалось создать в Грузии здоровую оппозиционную силу, незапятнанную компроматом прошлых лет, которая постепенно придет на смену партии Саакашвили.Отрицательный результат прошедших выборов – что экс-партия, в послужном списке которой геноцид против собственного населения и преступления против человечности (создавшая полицейской государство и системную преступность, отторгнувшая от Грузии более 20% территории, лидер которой – осужденный и обвиняемый по ряду тяжелейших уголовных преступлений, который отказался от гражданства Грузии, президентом которой был 9 лет и который 1 октября незаконно проник в Грузию, спрятавшись в вентиляционной кабине трайлера, доставившего на Украину зелень, и возвращавшегося обратно) не только не осуждена, регистрация которой не только не аннулирована, но и успешно возвращается во власть.Победит ли партия власти во 2-м туре во всех оставшихся 20 муниципалитетах, или, что более вероятно, Зугдиди, а, может, и Кутаиси, останутся за кандидатами экс-правящей партией Саакашвили? Останется ли Саакашвили в грузинской тюрьме отбывать нерелевантный с содеянным срок – 6 лет, или его, что более вероятно, экстрадируют на Украину, уже не столь важно.Выборы 2021 положили начало новому этапу гражданского противостояния, когда жаждущие реванша "националы" начнут расправы с "мечтателями", а как они это сделают, догадаться нетрудно.Кроме того, избиратель оппозиционных партией вместе взятых, а это более 47% от общего количества избирателей (30,7% – ЕНД, плюс 7,8% – Гахария, плюс 7,8% – пяти партий, преодолевших барьер в 1% за исключением 1,43% голосов "Альянса патриотов") настроены крайне отрицательно против Российской Федерации, что продемонстрировали их избирательные кампании, а сколько процентов из 47%, взятых партией власти (см. выше), выступают за урегулирование российско-грузинских отношений, неизвестно.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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2021

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