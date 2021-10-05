https://sputnik-georgia.ru/20211005/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2800-260225460.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2800

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2800

За последние 24 часа от коронавируса скончались 42 человека, вылечились 1 485 пациентов, а с начала пандемии – 593 153 05.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-05T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 800. Скончались 42 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 621 420 случаев заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 485 человек, с начала пандемии – 593 153. Скончались 9 110.За сутки сделано 33 679 тестов, в том числе 23 554 на антиген и 10 125 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 8,31%, за последние 14 дней – 5,51%, за последние семь дней – 5,16%.К этому времени в Грузии сделано 1 826 786 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 8 106.В карантине в данное время находятся 34 человека, в стационарах – 4 025, в ковид-гостиницах – 597.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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