https://sputnik-georgia.ru/20211005/politolog-ataev-iz-saakashvili-mogut-sdelat-sakralnuyu-zhertvu-260231293.html

Политолог Атаев: из Саакашвили могут сделать сакральную жертву

Политолог Атаев: из Саакашвили могут сделать сакральную жертву

Политолог Артур Атаев рассказал в интервью Sputnik, кто и зачем надоумил экс-президента Грузии ехать в Тбилиси и отразится ли его "сакральная жертва" на стране 05.10.2021, Sputnik Грузия

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2021-10-05T11:21+0400

политика

грузия

видео

михаил саакашвили

мультимедиа

возвращение и арест саакашвили

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В минувшую пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором сообщил, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.Позже власти Грузии подтвердили, что Саакашвили был арестован в Тбилиси.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

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политика, грузия, видео, михаил саакашвили, мультимедиа, возвращение и арест саакашвили