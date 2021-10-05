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Политолог Атаев: из Саакашвили могут сделать сакральную жертву
Политолог Атаев: из Саакашвили могут сделать сакральную жертву
Политолог Артур Атаев рассказал в интервью Sputnik, кто и зачем надоумил экс-президента Грузии ехать в Тбилиси и отразится ли его "сакральная жертва" на стране 05.10.2021, Sputnik Грузия
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политика
грузия
видео
михаил саакашвили
мультимедиа
возвращение и арест саакашвили
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В минувшую пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором сообщил, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.Позже власти Грузии подтвердили, что Саакашвили был арестован в Тбилиси.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
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политика, грузия, видео, михаил саакашвили, мультимедиа, возвращение и арест саакашвили

Политолог Атаев: из Саакашвили могут сделать сакральную жертву

11:20 05.10.2021 (обновлено: 11:21 05.10.2021)
245
© video: SputnikПолитолог Атаев: из Саакашвили могут сделать сакральную жертву
Политолог Атаев: из Саакашвили могут сделать сакральную жертву - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2021
© video: Sputnik
Политолог Артур Атаев рассказал в интервью Sputnik, кто и зачем надоумил экс-президента Грузии ехать в Тбилиси и отразится ли его "сакральная жертва" на стране
В минувшую пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором сообщил, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.
Позже власти Грузии подтвердили, что Саакашвили был арестован в Тбилиси.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
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