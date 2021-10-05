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В Facebook назвали причину глобального сбоя
В Facebook назвали причину глобального сбоя
Сбой Facebook был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов 05.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Перебои в работе соцсети Facebook были вызваны изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщили в компании.Facebook, Instagram, WhatsApp и несколько других приложений, которыми владеет компания, в понедельник оказались почти на семь часов недоступны для пользователей.При этом в Facebook заверили, что случившееся не привело к раскрытию данных клиентов.Для Facebook, по информации Downdetector, это был крупнейший сбой за всю его историю. На фоне происходящего акции социальной сети просели почти на пять процентов, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В Facebook назвали причину глобального сбоя

11:19 05.10.2021
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© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Фейсбук" на экране компьютера
Страница социальной сети Фейсбук на экране компьютера - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2021
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
/
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Сбой Facebook был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Перебои в работе соцсети Facebook были вызваны изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщили в компании.
Facebook, Instagram, WhatsApp и несколько других приложений, которыми владеет компания, в понедельник оказались почти на семь часов недоступны для пользователей.

"Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать", – говорится в заявлении на сайте ее инженеров.

При этом в Facebook заверили, что случившееся не привело к раскрытию данных клиентов.
Для Facebook, по информации Downdetector, это был крупнейший сбой за всю его историю. На фоне происходящего акции социальной сети просели почти на пять процентов, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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