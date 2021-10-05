https://sputnik-georgia.ru/20211005/v-facebook-nazvali-prichinu-globalnogo-sboya-260228784.html

В Facebook назвали причину глобального сбоя

В Facebook назвали причину глобального сбоя

Сбой Facebook был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов 05.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-05T11:19+0400

2021-10-05T11:19+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Перебои в работе соцсети Facebook были вызваны изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщили в компании.Facebook, Instagram, WhatsApp и несколько других приложений, которыми владеет компания, в понедельник оказались почти на семь часов недоступны для пользователей.При этом в Facebook заверили, что случившееся не привело к раскрытию данных клиентов.Для Facebook, по информации Downdetector, это был крупнейший сбой за всю его историю. На фоне происходящего акции социальной сети просели почти на пять процентов, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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