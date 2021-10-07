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Последствия разрушительного землетрясения в Пакистане - фото

Последствия разрушительного землетрясения в Пакистане - фото

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в Пакистане в провинции Белуджистан. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места ЧП 07.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-07T17:45+0400

2021-10-07T17:45+0400

2021-10-07T21:42+0400

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В результате землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан погибли 20 человек. Более 300 пострадали.Сейсмологи зафиксировали две серии толчков с разницей в два часа. Магнитуда первого составила без малого 6, второго - 4,5.Очевидцы сообщают, что толчки ощущались в Кветте, Сибби, Пишине, Чамане. Наиболее сильный ущерб зафиксирован в Харнае, в этом городке рухнули сотни глиняных домов, уже известно, что под обломками погибла большая многодетная семья

пакистан

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происшествия, в мире, фотоленты, мультимедиа, землетрясение, пакистан, новости в фотографиях, фото