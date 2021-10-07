Последствия разрушительного землетрясения в Пакистане - фото

В результате землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан погибли 20 человек. Более 300 пострадали.Сейсмологи зафиксировали две серии толчков с разницей в два часа. Магнитуда первого составила без малого 6, второго - 4,5.Очевидцы сообщают, что толчки ощущались в Кветте, Сибби, Пишине, Чамане. Наиболее сильный ущерб зафиксирован в Харнае, в этом городке рухнули сотни глиняных домов, уже известно, что под обломками погибла большая многодетная семья
Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в Пакистане в провинции Белуджистан. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места ЧП
В результате землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан погибли 20 человек. Более 300 пострадали.
Сейсмологи зафиксировали две серии толчков с разницей в два часа. Магнитуда первого составила без малого 6, второго - 4,5.
Очевидцы сообщают, что толчки ощущались в Кветте, Сибби, Пишине, Чамане. Наиболее сильный ущерб зафиксирован в Харнае, в этом городке рухнули сотни глиняных домов, уже известно, что под обломками погибла большая многодетная семья