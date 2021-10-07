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Последствия разрушительного землетрясения в Пакистане - фото
Последствия разрушительного землетрясения в Пакистане - фото
Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в Пакистане в провинции Белуджистан. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места ЧП 07.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-07T17:45+0400
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В результате землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан погибли 20 человек. Более 300 пострадали.Сейсмологи зафиксировали две серии толчков с разницей в два часа. Магнитуда первого составила без малого 6, второго - 4,5.Очевидцы сообщают, что толчки ощущались в Кветте, Сибби, Пишине, Чамане. Наиболее сильный ущерб зафиксирован в Харнае, в этом городке рухнули сотни глиняных домов, уже известно, что под обломками погибла большая многодетная семья
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Последствия разрушительного землетрясения в Пакистане - фото

17:45 07.10.2021 (обновлено: 21:42 07.10.2021)
78
Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в Пакистане в провинции Белуджистан. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места ЧП
В результате землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан погибли 20 человек. Более 300 пострадали.
Сейсмологи зафиксировали две серии толчков с разницей в два часа. Магнитуда первого составила без малого 6, второго - 4,5.
Очевидцы сообщают, что толчки ощущались в Кветте, Сибби, Пишине, Чамане. Наиболее сильный ущерб зафиксирован в Харнае, в этом городке рухнули сотни глиняных домов, уже известно, что под обломками погибла большая многодетная семья
© REUTERS / NASEER AHMED

В провинции Белуджистан на востоке Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,9

 В провинции Белуджистан на востоке Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,9 - Sputnik Грузия
1/10
© REUTERS / NASEER AHMED

В провинции Белуджистан на востоке Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,9

© REUTERS / NASEER AHMED

По предварительным данным, погибли 20 человек

По предварительным данным, погибли 20 человек - Sputnik Грузия
2/10
© REUTERS / NASEER AHMED

По предварительным данным, погибли 20 человек

© REUTERS / NASEER AHMED

В числе погибших - шестеро детей

В числе погибших - шестеро детей - Sputnik Грузия
3/10
© REUTERS / NASEER AHMED

В числе погибших - шестеро детей

© REUTERS / STRINGER

Свыше 300 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести

Свыше 300 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести - Sputnik Грузия
4/10
© REUTERS / STRINGER

Свыше 300 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести

© REUTERS / NASEER AHMED

Пакистанский Национальный центр сейсмического мониторинга сообщает о том, что эпицентр землетрясения находился недалеко от города Харнай

Пакистанский Национальный центр сейсмического мониторинга сообщает о том, что эпицентр землетрясения находился недалеко от города Харнай - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS / NASEER AHMED

Пакистанский Национальный центр сейсмического мониторинга сообщает о том, что эпицентр землетрясения находился недалеко от города Харнай

© REUTERS / NASEER AHMED

Толчки были зафиксированы в 03.20 по местному времени на глубине 15 км.

Толчки были зафиксированы в 03.20 по местному времени на глубине 15 км. - Sputnik Грузия
6/10
© REUTERS / NASEER AHMED

Толчки были зафиксированы в 03.20 по местному времени на глубине 15 км.

© REUTERS / NASEER AHMED

Также, подземные толчки ощущались в Кветте, Сибби, Пишине, Чамане и ряде других городов провинции Белуджистан

Также, подземные толчки ощущались в Кветте, Сибби, Пишине, Чамане и ряде других городов провинции Белуджистан - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS / NASEER AHMED

Также, подземные толчки ощущались в Кветте, Сибби, Пишине, Чамане и ряде других городов провинции Белуджистан

© REUTERS / NASEER AHMED

В результате землетрясения нанесен ущерб жилым домам

В результате землетрясения нанесен ущерб жилым домам - Sputnik Грузия
8/10
© REUTERS / NASEER AHMED

В результате землетрясения нанесен ущерб жилым домам

© REUTERS / NASEER AHMED

В ряде районов сошел оползень

В ряде районов сошел оползень - Sputnik Грузия
9/10
© REUTERS / NASEER AHMED

В ряде районов сошел оползень

© REUTERS / NASEER AHMED

В зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы

В зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы - Sputnik Грузия
10/10
© REUTERS / NASEER AHMED

В зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы

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