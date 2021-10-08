https://sputnik-georgia.ru/20211008/kipr-khorvatiya-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-260337804.html

Кипр-Хорватия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Кипр-Хорватия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Кипра и Хорватии состоится 8 октября в Ларнаке. По тбилисскому времени встреча начнется в 23:45 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T09:36+0400

2021-10-08T09:36+0400

2021-10-08T09:36+0400

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Ситуация в отборочной группе "Н" приближается к своему апогею. На два первых места претендуют три с половиной команды. Половина – это Словения, у которой семь очков, четвертое место и лишь теоретические шансы на одну из двух первых строчек.В VII туре Россия, идущая на втором месте в группе, на своем поле примет Словакия, а вот лидирующая Хорватия отправится в гости на Кипр. Обе сборные набрали по 10 очков, но вице-чемпионы мира опережают Россию по дополнительным показателям.Старт квалификационного турнира у Хорватии не задался. В первом же матче "шашечные" уступили Словении (0:1). Однако затем подопечные Златко Далича вспомнили, что они играли в финале ЧМ и в последовавших пяти встречах не пропустили ни одного гола, параллельно одержав четыре победы. Единственная ничья (0:0) была как раз с Россией.При этом нельзя сказать, что Хорватия показывает какой-то искрометный и зрелищный футбол. Нет. У своих ворот "шашечные" не позволяют соперникам фактически ничего, а у чужих создают минимум моментов, но с отличной реализацией. Думаю, в аналогичном ключе Хорватия сыграет и на Кипре.Что касается хозяев, то здесь все печально. В шести матчах четыре поражения, при одной победе и одной ничьей. И, что самое главное, всего один забитый гол (в ворота Словении (1:0). Вполне естественно, что букмекеры не верят в успех киприотов и несмотря на хозяйский статус предлагают на их победу сумасшедший коэффициент 17 (!). У гостей же все намного скромнее. Успех Хорватии идет за 1,28.Фактически не сомневаюсь в том, что Хорватия увезет из солнечного Кипра три очка. Перед матчем с Россией, который состоится 11 ноября, негоже разбрасываться очками в играх с записными аутсайдерами. При этом обилия голов я не жду. Как мне кажется, счет 2:0 или 3:0 смотрится наиболее возможным.Ставка: победа Хорватии и тотал матча меньше 3.5 голов за 1,86.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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