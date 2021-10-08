https://sputnik-georgia.ru/20211008/kolichestvo-postradavshikh-pri-zemletryasenii-v-yaponii-dostiglo-32-chelovek-260341488.html

Количество пострадавших при землетрясении в Японии достигло 32 человек

Количество пострадавших при землетрясении в Японии достигло 32 человек

Cостояние трех пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Информации о жертвах и разрушениях нет 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T08:10+0400

2021-10-08T08:10+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Количество пострадавших в результате землетрясении в Японии близ Токио достигло 32 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные пожарной охраны. При этом состояние трех пострадавших врачи оценивают как тяжелое.Последствия разрушительного землетрясения в Пакистане - фото >>>Между тем движение поездов на токийской линии, где после землетрясения частично сошел с рельсов экспресс Nippori-Toneri Liner, пока не восстановлено. На ряде линий метро и городских железных дорог возникли опоздания в графике движения поездов.Накануне на северо-западе префектуры Тиба по соседству с Токио произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Угроза цунами не объявлялась. Очаг залегал на глубине 80 километров. Подземные толчки ощущались в 26 из 47 префектур Японии. В Тибе, в районе Адати в Токио, в префектуре Сайтама сила подземных толчков составила 5+ по 7-балльной шкале, принятой в Японии. По информации экспертов, толчки такой силы в Токио ощущались впервые с 2011 года, когда произошло разрушительное Великое землетрясение Восточной Японии и цунами, из-за которого погибли около 20 тысяч человек. Информации о жертвах и разрушениях нет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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