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Количество пострадавших при землетрясении в Японии достигло 32 человек
Количество пострадавших при землетрясении в Японии достигло 32 человек
Cостояние трех пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Информации о жертвах и разрушениях нет 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T08:10+0400
2021-10-08T08:10+0400
2021-10-08T08:11+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Количество пострадавших в результате землетрясении в Японии близ Токио достигло 32 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные пожарной охраны. При этом состояние трех пострадавших врачи оценивают как тяжелое.Последствия разрушительного землетрясения в Пакистане - фото >>>Между тем движение поездов на токийской линии, где после землетрясения частично сошел с рельсов экспресс Nippori-Toneri Liner, пока не восстановлено. На ряде линий метро и городских железных дорог возникли опоздания в графике движения поездов.Накануне на северо-западе префектуры Тиба по соседству с Токио произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Угроза цунами не объявлялась. Очаг залегал на глубине 80 километров. Подземные толчки ощущались в 26 из 47 префектур Японии. В Тибе, в районе Адати в Токио, в префектуре Сайтама сила подземных толчков составила 5+ по 7-балльной шкале, принятой в Японии. По информации экспертов, толчки такой силы в Токио ощущались впервые с 2011 года, когда произошло разрушительное Великое землетрясение Восточной Японии и цунами, из-за которого погибли около 20 тысяч человек. Информации о жертвах и разрушениях нет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, в мире, япония, землетрясение
Количество пострадавших при землетрясении в Японии достигло 32 человек
08:10 08.10.2021 (обновлено: 08:11 08.10.2021)
Cостояние трех пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Информации о жертвах и разрушениях нет
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik.
Количество пострадавших в результате землетрясении в Японии близ Токио достигло 32 человек, сообщает агентство Киодо
со ссылкой на данные пожарной охраны. При этом состояние трех пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
Между тем движение поездов на токийской линии, где после землетрясения частично сошел с рельсов экспресс Nippori-Toneri Liner, пока не восстановлено. На ряде линий метро и городских железных дорог возникли опоздания в графике движения поездов.
Накануне на северо-западе префектуры Тиба по соседству с Токио произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Угроза цунами не объявлялась. Очаг залегал на глубине 80 километров. Подземные толчки ощущались в 26 из 47 префектур Японии. В Тибе, в районе Адати в Токио, в префектуре Сайтама сила подземных толчков составила 5+ по 7-балльной шкале, принятой в Японии.
По информации экспертов, толчки такой силы в Токио ощущались впервые с 2011 года, когда произошло разрушительное Великое землетрясение Восточной Японии и цунами, из-за которого погибли около 20 тысяч человек. Информации о жертвах и разрушениях нет.
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