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Количество пострадавших при землетрясении в Японии достигло 32 человек
Количество пострадавших при землетрясении в Японии достигло 32 человек
Cостояние трех пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Информации о жертвах и разрушениях нет 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T08:10+0400
2021-10-08T08:11+0400
происшествия
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Количество пострадавших в результате землетрясении в Японии близ Токио достигло 32 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные пожарной охраны. При этом состояние трех пострадавших врачи оценивают как тяжелое.Последствия разрушительного землетрясения в Пакистане - фото &gt;&gt;&gt;Между тем движение поездов на токийской линии, где после землетрясения частично сошел с рельсов экспресс Nippori-Toneri Liner, пока не восстановлено. На ряде линий метро и городских железных дорог возникли опоздания в графике движения поездов.Накануне на северо-западе префектуры Тиба по соседству с Токио произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Угроза цунами не объявлялась. Очаг залегал на глубине 80 километров. Подземные толчки ощущались в 26 из 47 префектур Японии. В Тибе, в районе Адати в Токио, в префектуре Сайтама сила подземных толчков составила 5+ по 7-балльной шкале, принятой в Японии. По информации экспертов, толчки такой силы в Токио ощущались впервые с 2011 года, когда произошло разрушительное Великое землетрясение Восточной Японии и цунами, из-за которого погибли около 20 тысяч человек. Информации о жертвах и разрушениях нет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, в мире, япония, землетрясение

Количество пострадавших при землетрясении в Японии достигло 32 человек

08:10 08.10.2021 (обновлено: 08:11 08.10.2021)
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© REUTERS / KYODOЗемлетрясение в Японии 20 марта 2021 года
Землетрясение в Японии 20 марта 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© REUTERS / KYODO
Cостояние трех пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Информации о жертвах и разрушениях нет
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Количество пострадавших в результате землетрясении в Японии близ Токио достигло 32 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные пожарной охраны. При этом состояние трех пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
Последствия разрушительного землетрясения в Пакистане - фото >>>
Между тем движение поездов на токийской линии, где после землетрясения частично сошел с рельсов экспресс Nippori-Toneri Liner, пока не восстановлено. На ряде линий метро и городских железных дорог возникли опоздания в графике движения поездов.
Накануне на северо-западе префектуры Тиба по соседству с Токио произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Угроза цунами не объявлялась. Очаг залегал на глубине 80 километров. Подземные толчки ощущались в 26 из 47 префектур Японии. В Тибе, в районе Адати в Токио, в префектуре Сайтама сила подземных толчков составила 5+ по 7-балльной шкале, принятой в Японии.
По информации экспертов, толчки такой силы в Токио ощущались впервые с 2011 года, когда произошло разрушительное Великое землетрясение Восточной Японии и цунами, из-за которого погибли около 20 тысяч человек. Информации о жертвах и разрушениях нет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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