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В БАТУМИ РУХНУЛ ЖИВОЙ ДОМ - ЛЮДИ ЗВОНЯТ И ПРОСЯТ О ПОМОЩИ ИЗ ПОД ЗАВАЛОВ
https://sputnik-georgia.ru/20211008/rebenok-kotorogo-dostali-iz-zavalov-v-batumi-spasateli-kontakten-260352672.html
Ребенок, которого достали из завалов в Батуми, находится в сознании
Ребенок, которого достали из завалов в Батуми, находится в сознании
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Ребенок, которого спасатели достали из обломков рухнувшего в Батуми дома, проходит медицинское обследование в Центральном госпитале... 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T13:47+0400
2021-10-08T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Ребенок, которого спасатели достали из обломков рухнувшего в Батуми дома, проходит медицинское обследование в Центральном госпитале матери и ребенка Иашвили.Спасатели вытащили 6-7-летнего ребенка из машины, заваленной обломками дома.Как сообщила журналистам директор клиники Тамар Бахтадзе, у ребенка, помимо, поверхностных повреждений, травма ноги."На данном этапе, несовершеннолетнему проводят обследование в отделении неотложной медицинской помощи. У него травма нижней конечности, также поверхностные травмы по всему телу. Он в сознании. Результаты обследований станут известны позже", - сказала Бахтадзе.В Батуми на улице 26 мая рухнула часть пятиэтажного жилого дома.По одной из версий, во время ремонтных работ в одной из квартир была повреждена несущая стена. К тому же на доме были еще и незаконные надстройки. Министерство внутренних дел стягивает дополнительные силы из соседних регионов в Батуми.По прибытии на место происшествия пожарные и полиция эвакуировали жильцов из других подъездов, а также из машин, попавших под развалины.В данный момент территория очищается от завалов, ведутся активные поисково-спасательные работы. По факту разрушения начато расследование, информация о пострадавших уточняется.
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происшествия, новости, грузия, батуми

Ребенок, которого достали из завалов в Батуми, находится в сознании

13:47 08.10.2021 (обновлено: 13:49 08.10.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Ребенок, которого спасатели достали из обломков рухнувшего в Батуми дома, проходит медицинское обследование в Центральном госпитале матери и ребенка Иашвили.
Спасатели вытащили 6-7-летнего ребенка из машины, заваленной обломками дома.
Как сообщила журналистам директор клиники Тамар Бахтадзе, у ребенка, помимо, поверхностных повреждений, травма ноги.
"На данном этапе, несовершеннолетнему проводят обследование в отделении неотложной медицинской помощи. У него травма нижней конечности, также поверхностные травмы по всему телу. Он в сознании. Результаты обследований станут известны позже", - сказала Бахтадзе.
В Батуми на улице 26 мая рухнула часть пятиэтажного жилого дома.
По одной из версий, во время ремонтных работ в одной из квартир была повреждена несущая стена. К тому же на доме были еще и незаконные надстройки. Министерство внутренних дел стягивает дополнительные силы из соседних регионов в Батуми.
По прибытии на место происшествия пожарные и полиция эвакуировали жильцов из других подъездов, а также из машин, попавших под развалины.
В данный момент территория очищается от завалов, ведутся активные поисково-спасательные работы. По факту разрушения начато расследование, информация о пострадавших уточняется.
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