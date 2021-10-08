https://sputnik-georgia.ru/20211008/rebenok-kotorogo-dostali-iz-zavalov-v-batumi-spasateli-kontakten-260352672.html

Ребенок, которого достали из завалов в Батуми, находится в сознании

Ребенок, которого достали из завалов в Батуми, находится в сознании

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Ребенок, которого спасатели достали из обломков рухнувшего в Батуми дома, проходит медицинское обследование в Центральном госпитале... 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T13:47+0400

2021-10-08T13:47+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Ребенок, которого спасатели достали из обломков рухнувшего в Батуми дома, проходит медицинское обследование в Центральном госпитале матери и ребенка Иашвили.Спасатели вытащили 6-7-летнего ребенка из машины, заваленной обломками дома.Как сообщила журналистам директор клиники Тамар Бахтадзе, у ребенка, помимо, поверхностных повреждений, травма ноги."На данном этапе, несовершеннолетнему проводят обследование в отделении неотложной медицинской помощи. У него травма нижней конечности, также поверхностные травмы по всему телу. Он в сознании. Результаты обследований станут известны позже", - сказала Бахтадзе.В Батуми на улице 26 мая рухнула часть пятиэтажного жилого дома.По одной из версий, во время ремонтных работ в одной из квартир была повреждена несущая стена. К тому же на доме были еще и незаконные надстройки. Министерство внутренних дел стягивает дополнительные силы из соседних регионов в Батуми.По прибытии на место происшествия пожарные и полиция эвакуировали жильцов из других подъездов, а также из машин, попавших под развалины.В данный момент территория очищается от завалов, ведутся активные поисково-спасательные работы. По факту разрушения начато расследование, информация о пострадавших уточняется.

батуми

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происшествия, новости, грузия, батуми