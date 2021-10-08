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Яркий звездопад осени: где наблюдать метеорный поток Дракониды
Яркий звездопад осени: где наблюдать метеорный поток Дракониды
Метеорный поток Дракониды – яркий звездопад осени – зажжет небо над головами землян 8-9 октября и подарит незабываемое зрелище 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T05:07+0400
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Космическое представление жители Земли смогут наблюдать в ночь на субботу – звездопад Дракониды на пике подарит до 15 ярких метеоров в час.Sputnik Грузия рассказывает, где и когда наблюдать метеорный поток Дракониды – яркий звездопад осени.Где и когда наблюдатьЯркий звездопад осени - Дракониды, жители Земли смогут увидеть по 10 октября. Отдельные метеоры можно было наблюдать уже с 6 октября.Своего пика звездопад Дракониды достигнет 8 октября в 23:00 по тбилисскому времени и продлится до рассвета. В 2021-м условия наблюдения метеорного потока благоприятны – падающие звезды можно будет наблюдать из любой точки Земли, хотя насладиться более красочным зрелищем смогут жители Северного полушария.Метеоры Драконид медленные и имеют красноватый оттенок, так что с поверхности Земли можно будет увидеть редкой красоты явление.Лучше всего падающие звезды видно под утро – пролетающие метеоры можно наблюдать невооруженным глазом. В это время смотреть нужно не на сам радиант, откуда как нам кажется вылетают метеоры, а немного в сторону от этой точки.Желающим наблюдать звездопад Дракониды, специалисты советуют найти место подальше от городских огней и пристально смотреть вверх, пока глаза не привыкнут к темноте.Чтобы полностью насладиться небесным шоу и не простудиться, нужно одеться потеплее, с учетом погодных условий, и с комфортом расположиться так, чтобы обозревать весь небосвод.ДраконидыДракониды назвали в честь созвездия Дракона, в котором находится радиант этого потока.Источник метеорного потока Дракониды – периодическая комета 21Р/Джакобини-Циннера, открытая в 1900 году. Период обращения кометы вокруг Солнца составляет 6,6 года.Метеорный поток Дракониды – большую часть своего времени не активен, но иногда случаются всплески от 20 до 500 метеоров в час. Это происходит в те годы, когда комета подходит к Солнцу и ее хвост оказывается относительно недалеко от Земли. В это время в небе могут наблюдаться короткие, но очень интенсивные звездные дожди.Последний раз такой дождь наблюдался в 1998 году – кратковременная вспышка активности достигала 700 метеоров в час.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки

Яркий звездопад осени: где наблюдать метеорный поток Дракониды

05:07 08.10.2021 (обновлено: 08:00 08.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Метеорный поток Дракониды – яркий звездопад осени – зажжет небо над головами землян 8-9 октября и подарит незабываемое зрелище
Космическое представление жители Земли смогут наблюдать в ночь на субботу – звездопад Дракониды на пике подарит до 15 ярких метеоров в час.
Sputnik Грузия рассказывает, где и когда наблюдать метеорный поток Дракониды – яркий звездопад осени.

Где и когда наблюдать

Яркий звездопад осени - Дракониды, жители Земли смогут увидеть по 10 октября. Отдельные метеоры можно было наблюдать уже с 6 октября.
Своего пика звездопад Дракониды достигнет 8 октября в 23:00 по тбилисскому времени и продлится до рассвета. В 2021-м условия наблюдения метеорного потока благоприятны – падающие звезды можно будет наблюдать из любой точки Земли, хотя насладиться более красочным зрелищем смогут жители Северного полушария.
Метеоры Драконид медленные и имеют красноватый оттенок, так что с поверхности Земли можно будет увидеть редкой красоты явление.
Лучше всего падающие звезды видно под утро – пролетающие метеоры можно наблюдать невооруженным глазом. В это время смотреть нужно не на сам радиант, откуда как нам кажется вылетают метеоры, а немного в сторону от этой точки.
Желающим наблюдать звездопад Дракониды, специалисты советуют найти место подальше от городских огней и пристально смотреть вверх, пока глаза не привыкнут к темноте.
Чтобы полностью насладиться небесным шоу и не простудиться, нужно одеться потеплее, с учетом погодных условий, и с комфортом расположиться так, чтобы обозревать весь небосвод.

Дракониды

Дракониды назвали в честь созвездия Дракона, в котором находится радиант этого потока.
Источник метеорного потока Дракониды – периодическая комета 21Р/Джакобини-Циннера, открытая в 1900 году. Период обращения кометы вокруг Солнца составляет 6,6 года.
Метеорный поток Дракониды – большую часть своего времени не активен, но иногда случаются всплески от 20 до 500 метеоров в час. Это происходит в те годы, когда комета подходит к Солнцу и ее хвост оказывается относительно недалеко от Земли. В это время в небе могут наблюдаться короткие, но очень интенсивные звездные дожди.
Последний раз такой дождь наблюдался в 1998 году – кратковременная вспышка активности достигала 700 метеоров в час.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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