https://sputnik-georgia.ru/20211009/azerbaydzhan-soboleznuet-gruzii-iz-za-tragedii-v-batumi-260392518.html

Азербайджан соболезнует Грузии из-за трагедии в Батуми

Азербайджан соболезнует Грузии из-за трагедии в Батуми

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования семьям погибших 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T13:52+0400

2021-10-09T13:52+0400

2021-10-09T14:22+0400

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обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома в Батуми, говорится в сообщении ведомства в Twitter."Нас очень опечалила новость об обрушении дома в городе Батуми, Грузия. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших в смертельном инциденте и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Выражаем солидарность с дружественной Грузией", – говорится в сообщении.Многоэтажка обрушилась в Батуми накануне днем. Число погибших уже достигло восьми. 11 октября в Грузии объявлено днем траура.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались восемь человек, состояние одного спасенного остается тяжелым. Поиски оставшихся под завалами продолжаются.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, батуми, азербайджан, обрушение жилого дома в батуми