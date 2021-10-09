https://sputnik-georgia.ru/20211009/gruziya-zavoevala-pervuyu-medal-na-chempionate-mira-po-greko-rimskoy-borbe-260390504.html

Грузия завоевала первую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Грузия завоевала первую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Сегодня еще три грузинских борца имеют шанс завоевать бронзовые медали ЧМ в схватках за третье место 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T14:30+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Нугзар Цурцумия завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Осло.В поединке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 55 кг, Цурцумия уверенно победил Норайра Ахояна из Армении со счетом 9:0.Стоит отметить, что Цурцумия проиграл в первой же своей схватке на турнире Эмину Сефершаеву из России. Но последний вышел в финал, что автоматически позволило грузинскому борцу попасть в репешаж, где он победил Хорлана Жаканша из Казахстана (9:0), после чего взял верх над Ахояном.Бронза Цурцумия стала первой медалью для сборной Грузии по греко-римской борьбе на турнире.В субботу, 9 октября, грузинские борцы имеют шанс завоевать еще три бронзовые медали ЧМ. Якоб Каджая (-130 кг) в схватке за третье место встретится с одним из победителей репешажа, а Ираклий Дзимистаришвили (-60 кг) и Георгий Мелия (-97 кг) сами примут участие в репешаже.Чемпионат мира по греко-римской борьбе в Осло завершится 10 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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