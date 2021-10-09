Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211009/gruziya-zavoevala-pervuyu-medal-na-chempionate-mira-po-greko-rimskoy-borbe-260390504.html
Грузия завоевала первую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе
Грузия завоевала первую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе
Сегодня еще три грузинских борца имеют шанс завоевать бронзовые медали ЧМ в схватках за третье место 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T14:30+0400
2021-10-09T14:30+0400
спорт
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/09/260390444_95:226:1726:1143_1920x0_80_0_0_d277402138de7104590b1e12df405953.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Нугзар Цурцумия завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Осло.В поединке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 55 кг, Цурцумия уверенно победил Норайра Ахояна из Армении со счетом 9:0.Стоит отметить, что Цурцумия проиграл в первой же своей схватке на турнире Эмину Сефершаеву из России. Но последний вышел в финал, что автоматически позволило грузинскому борцу попасть в репешаж, где он победил Хорлана Жаканша из Казахстана (9:0), после чего взял верх над Ахояном.Бронза Цурцумия стала первой медалью для сборной Грузии по греко-римской борьбе на турнире.В субботу, 9 октября, грузинские борцы имеют шанс завоевать еще три бронзовые медали ЧМ. Якоб Каджая (-130 кг) в схватке за третье место встретится с одним из победителей репешажа, а Ираклий Дзимистаришвили (-60 кг) и Георгий Мелия (-97 кг) сами примут участие в репешаже.Чемпионат мира по греко-римской борьбе в Осло завершится 10 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/09/260390444_0:0:1524:1143_1920x0_80_0_0_3ddcf8b8b3f6954337e7fc66136e03ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия

Грузия завоевала первую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе

14:30 09.10.2021
1174
© Facebook / GeoWrestlingГрузинский борец греко-римского стиля Нугзар Цурцумия на чемпионате мира в Осло
Грузинский борец греко-римского стиля Нугзар Цурцумия на чемпионате мира в Осло - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© Facebook / GeoWrestling
Сегодня еще три грузинских борца имеют шанс завоевать бронзовые медали ЧМ в схватках за третье место
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Нугзар Цурцумия завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Осло.
В поединке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 55 кг, Цурцумия уверенно победил Норайра Ахояна из Армении со счетом 9:0.
Стоит отметить, что Цурцумия проиграл в первой же своей схватке на турнире Эмину Сефершаеву из России. Но последний вышел в финал, что автоматически позволило грузинскому борцу попасть в репешаж, где он победил Хорлана Жаканша из Казахстана (9:0), после чего взял верх над Ахояном.
Бронза Цурцумия стала первой медалью для сборной Грузии по греко-римской борьбе на турнире.
В субботу, 9 октября, грузинские борцы имеют шанс завоевать еще три бронзовые медали ЧМ. Якоб Каджая (-130 кг) в схватке за третье место встретится с одним из победителей репешажа, а Ираклий Дзимистаришвили (-60 кг) и Георгий Мелия (-97 кг) сами примут участие в репешаже.
Чемпионат мира по греко-римской борьбе в Осло завершится 10 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:01Глава ЦИК Грузии просит избирательные комиссии пересчитать голоса
Вчера"Национальное движение" анонсирует масштабную акцию в поддержку Саакашвили в Тбилиси
ВчераСборная Грузии по футболу уступила дома Греции в отборочном матче ЧМ-2022
ВчераГрузинские дзюдоисты триумфально завершили юниорский чемпионат мира
ВчераСторонники "Единого нацдвижения" прошли шествием по Зугдиди
ВчераДТП на востоке Грузии: два человека погибли, еще два пострадали
ВчераТорнике Шенгелия стал лучшим игроком матча баскетбольной Евролиги
ВчераОмбудсмен Грузии выступает за ужесточение надзора за незаконным строительством
ВчераАдвокат Саакашвили: употребление воды с медом – одна из форм голодания
ВчераЧуда не случилось: Батуми оплакивает погибших при обрушении дома - видео
ВчераПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится в Ереване
Вчера"Единое нацдвижение" не будет отменять акции протеста из-за трагедии в Батуми
ВчераВ древнейшем соборе Грузии ночью 9 октября пройдет панихида по погибшим в Батуми
ВчераЖитель Батуми потерял жену, брата и двоих детей в результате обрушения дома
ВчераГлава МВД Грузии: существует угроза обрушения другой части жилого дома в Батуми
ВчераПоиски приостановлены: под обрушенным домом в Батуми нашли предположительно последнее тело
Вчера"Грузинская мечта" приостановила предвыборную кампанию до 12 октября
ВчераПразднование "Тбилисоба" отменено из-за трагедии в Батуми
Вчера"Нацдвижение" приостановило предвыборную кампанию из-за трагедии в Батуми
ВчераСаакашвили из тюрьмы обратился к международному сообществу